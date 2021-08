Triumfator Ligi Mistrzów Chelsea Londyn zdobyła piłkarski Superpuchar UEFA. W środę pokonała w Belfaście najlepszy w Lidze Europy Villarreal w rzutach karnych 6-5. Po 90 minutach i dogrywce był remis 1:1.

Piłkarze Chelsea Londyn / JUAN CARLOS CARDENAS / PAP/EPA

Spotkanie lepiej zaczęła Chelsea, a efektem jej przewagi był gol Hakima Ziyecha w 27. minucie. Marokański skrzydłowy z powodu kontuzji musiał jednak opuścić boisko już kwadrans później.



Po stracie gola Villarreal śmielej zaatakował. Tuż przed przerwą blisko wyrównania był Gerard Moreno, ale z ośmiu metrów trafił w poprzeczkę. W 52. minucie Moreno ponownie niewiele się pomylił; tym razem trafił w słupek.



Chelsea skupiała się na kontratakach, ale nie przynosiły one efektu. Rywalom natomiast w końcu udało się wyrównać. W 73. minucie Moreno był już bezbłędny i skutecznie wykończył składną akcję.



Później tempo meczu spadło. W dogrywce również nie działo się wiele ciekawego, ale warta odnotowania jest zmiana, jaką tuż przed jej zakończeniem dokonał trener Chelsea Thomas Tuchel. Zdecydował się bowiem na roszadę w bramce - na rzuty karne desygnował Kepę Arrizabalagę, który wszedł za Edouarda Mendy'ego.



Serię "jedenastek" zaczynali piłkarze angielskiej ekipy. Pierwszy do piłki podszedł Niemiec Kai Havertz, ale jego strzał obronił Sergio Asenjo. We wszystkich kolejnych próbach "The Blues" trafiali do siatki, a Kepa dwukrotnie popisał się skutecznymi interwencjami i dał swojej drużynie zwycięstwo. W drugiej serii zatrzymał uderzenie Aissy Mandiego, a w siódmej kapitana Villarrealu Raula Albiola.



Chelsea wystąpiła w spotkaniu o to trofeum po raz czwarty, a triumfowała drugi raz - poprzednio w 1998 roku. Villarreal o Superpuchar grał po raz pierwszy. Po raz trzeci jednak szansę jego zdobycia miał trener hiszpańskiej ekipy Unai Emery. W 2014 i 2015 roku nie zdołał tego dokonać jako szkoleniowiec Sevilli.

Chelsea Londyn - Villarreal 1:1 po dogr. (1:1, 1:0); karne: 6-5.

Bramki: dla Chelsea - Hakim Ziyech (27); dla Villarrealu - Gerard Moreno (73).



Sędzia: Siergiej Karasiew (Rosja). Widzów: ok. 13 tys.



Chelsea: Edouard Mendy (119. Kepa Arrizabalaga) - Trevoh Chalobah, Kurt Zouma (66. Andreas Christensen), Antonio Ruediger - Callum Hudson-Odoi (82. Cesar Azpilicueta), N’Golo Kante (65. Jorginho), Mateo Kovacic, Marcos Alonso, Kai Havertz, Hakim Ziyech (43. Christian Pullisic) - Timo Werner (65. Mason Mount).



Villarreal: Sergio Asenjo - Juan Foyth, Raul Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza (58. Pervis Estupinan) - Manuel Trigueros (70. Moi Gomez), Etienne Capoue (70. Mario Gaspar), Alberto Moreno (85. Manu Morlanes) - Yeremi Pino (91. Aissa Mandi), Boulaye Dia (86. Daniel Raba), Gerard Moreno.