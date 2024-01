Nowy rok przyniesie nam wiele imprez, na które warto zwrócić uwagę. To oczywiście igrzyska olimpijskie, na które ostrzymy sobie zęby od dłuższego czasu, ale też piłkarskie mistrzostwa Europy – tu wciąż nie mamy pewności, czy wystąpi na nich reprezentacja Polski. O tym, co jeszcze będzie się działo w najbliższych tygodniach i miesiącach przeczytacie poniżej.

14 stycznia startuje Australian Open / RICHARD WAINWRIGHT / PAP/EPA

Styczeń będzie bogaty w stricte zimowe imprezy. Od 5.01 do 7.01 w holenderskim Heerenveen odbywać się będą mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim.

Od 13.01 do 21.01 trwać będzie PolSKI Tour, czyli cykl trzech konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich - w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem. Później skoczkowie przenoszą się do Bad Mittendorf, gdzie od 26.01 do 28.01 odbędą się mistrzostwa świata w lotach narciarskich.

Ale styczeń do też emocje związane z rykiem silników. 5.01 rozpoczyna się dwutygodniowy Rajd Dakar.

Z kolei 14.01 startuje impreza wyczekiwana przez fanów tenisa - mowa oczywiście o Australian Open.

Luty to oczywiście kolejne zmagania skoczków narciarskich. Tenisiści i tenisistki grać będą między innymi w Abu Zabi, Dallas i Dosze.

Na boiska wrócą też piłkarze. Pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów zaplanowano na 13.02. Dwa dni później play-offy w Lidze Europy i Lidze Konferencji Europy. Pamiętajmy, że mamy w pucharach swojego przedstawiciela, czyli Legię Warszawa.

Lekkoatleci też będą mieli okazję do przetestowania formy, bo 17.02 rozpoczynają się halowe mistrzostwa Polski w Toruniu.

Kibice będą mogli też śledzić mecze koszykarzy w ramach eliminacji Euro 2025 oraz ćwierćfinały piłkarskiego Pucharu Polski.

1 marca rozpoczną się halowe lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Glasgow. 9.03 rusza nowy sezon Formuły 1. Początek marca to też kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji Europy. Będzie się działo dużo, a trzeba pamiętać o tym, że na skoczniach narciarskich trwać będzie jeszcze rywalizacja o Kryształową Kulę.

Z punktu widzenia polskiego kibica najważniejsza będzie jednak końcówka miesiąca. 21.03 piłkarska reprezentacja Polski zagra w Warszawie ze Estonią w półfinale barażu o awans na Euro 2024. W przypadku wygranej Biało-Czerwoni finał zagrają 26.03 - to będzie spotkanie wyjazdowe.

Kwiecień to oczywiście dalsze zmagania tenisistów - Houston, Bogota, Monte Carlo, Barcelona, Madryt. 3.04 to też półfinałowe mecze piłkarskiego Pucharu Polski. Tydzień później odbędą się ćwierćfinałowe mecze w pucharach europejskich.

Kierowcy Formuły 1 będą rywalizować między innymi w Chinach (21.04), a żużlowcy będą się ścigać na zawodach Grand Prix w Gorican (27.04). Tego samego dnia w Szanghaju odbędzie się lekkoatletyczny mityng Diamentowej Ligi, a na przełomie kwietnia i maja przyjdzie czas na półfinały piłkarskiej Ligi Mistrzów.

Maj rozpoczniemy od finału piłkarskiego Pucharu Polski (2.05). Fani kolarstwa swój wzrok skierują na Włochy - 4.05 rozpocznie się Giro d’Italia, który zakończy się trzy tygodnie później. We Włoszech także tenisowe turnieje WTA i ATP (to w Rzymie o 7.05), w Pradze i Ostrawie mistrzostwa świata hokejowej Elity z udziałem Polaków (od 10.05), w Warszawie żużlowe Grand Prix na PGE Narodowym (11.05), a w Dublinie 22.05 przyjdzie czas na finał piłkarskiej Ligi Europy.

Maj to będzie też miesiąc, którym będziemy sobie zadawać pytanie, czy Iga Świątek po raz kolejny zostanie Królową Paryża - 26.05 rozpocznie się tenisowy French Open.

W czerwcu poznamy lekkoatletycznych mistrzów Europy - czempionat w Rzymie (od 6.06) to generalny sprawdzian przed igrzyskami olimpijskimi. Polscy sportowcy będą mieli później jeszcze jedną okazję do pokazania się kibicom - 27.06 wystartują lekkoatletyczne mistrzostwa Polski. Będziemy też śledzić finał tenisowego French Open.

Oczywiście liczymy też na to, że na piłkarskich mistrzostwach Europy będziemy kibicować reprezentacji Polski. Euro 2024 w Niemczech rozpocznie się 14.06 i potrwa miesiąc. Końcówka miesiąca będzie z kolei należeć do siatkarzy oraz kolarzy. 27.06 w Łodzi rozpocznie się turniej finałowy siatkarskiej Ligi Narodów. 29.06 z kolei kolarze wyjadą na trasę legendarnego Tour de France.

O drugiej części roku, w tym o igrzyskach olimpijskich w Paryżu, arenach zmagań tenisistów, koszykarzy, ale też judoków i zapaśników, przeczytacie wkrótce na RMF24.pl.