Robert Lewandowski znalazł się na liście piłkarzy nominowanych do drużyny roku Europejskiej Unii Piłkarskiej. Najlepsza jedenastka wyłoniona zostanie w głosowaniu internautów oraz obserwatorów UEFA, które zakończy się w styczniu.

Polski napastnik Bayernu Monachium ma szanse znaleźć się w prestiżowej jedenastce wyłonionej przez fanów piłki nożnej i ekspertów UEFA. To będzie kolejne wyróżnienie do kolekcji. W ciągu kilku miesięcy zgarnął z klubem pięć trofeów: triumfował w niemieckiej ekstraklasie, Pucharze Niemiec, Lidze Mistrzów - został królem strzelców wszystkich tych rozgrywek - a także w Superpucharze Niemiec i Superpucharze UEFA.





Do drużyny roku nominowano łącznie 50 piłkarzy: pięciu bramkarzy oraz po 15 obrońców, pomocników i napastników. Wśród konkurentów Lewandowskiego - jedynego Polaka na tej liście - są Norweg Erling Haaland z Borussii Dortmund, zdobywca Złotego Buta za największą liczbę ligowych goli w sezonie 2019/20 Włoch Ciro Immobile z Lazio Rzym, Anglik Harry Kane z Tottenhamu Hotspur, Senegalczyk Sadio Mane i Egipcjanin Mohamed Salah z Liverpoolu czy "stali bywalcy" - Argentyńczyk Lionel Messi z Barcelony i Portugalczyk Cristiano Ronaldo z Juventusu Turyn.



Niedawno Lewandowski dostał też nominację w plebiscycie FIFA The Best. Rozstrzygnięcie zapadnie 17 grudnia podczas wirtualnej ceremonii.



Kapitan reprezentacji Polski był też głównym kandydatem do zgarnięcia Złotej Piłki w plebiscycie magazynu "France Football", ale z powodu pandemii COVID-19 tegoroczną edycję odwołano.



Za sezon 2019/20 Lewandowski otrzymał nagrodę UEFA dla najlepszego piłkarza.