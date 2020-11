​Robert Lewandowski zwyciężył w pierwszej edycji plebiscytu hiszpańskiego dziennika "As" i organizacji World Football Summit na piłkarza roku 2020. Najlepszą piłkarką została Dunka Pernille Harder z Chelsea Londyn.

Robert Lewandowski podczas meczu Borussia Dortmund - Bayern Monachium (07.11) / Stefan Matzke / PAP/DPA

Nazwiska laureatów ogłoszono w piątek na zakończenie wirtualnego forum "WFS Live", w którym brali udział profesjonaliści branży piłkarskiej.

Lewandowski przesłał organizatorom podziękowania za wyróżnienie. To dla mnie zaszczyt zostać piłkarzem roku dziennika "As" i World Football Summit. Mam nadzieję, że ludzie w Hiszpanii mają się dobrze. Proszę, dbajcie o siebie i o swoich bliskich. Do zobaczenia wkrótce na stadionach znów pełnych kibiców - powiedział.



Polski napastnik jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do tytułu piłkarza roku w plebiscycie FIFA.

Wyróżnienie jedno z wielu

W ciągu kilku miesięcy Lewandowski zgarnął z Bayernem Monachium pięć trofeów: triumfował w niemieckiej ekstraklasie, Pucharze Niemiec, Lidze Mistrzów - został królem strzelców wszystkich tych rozgrywek - a także w Superpucharze Niemiec i Superpucharze UEFA.

Był też głównym kandydatem do Złotej Piłki w plebiscycie magazynu "France Football", ale z powodu pandemii Covid-19 tegoroczną edycję odwołano.



Zwycięzca plebiscytu FIFA ogłoszony zostanie 17 grudnia podczas ceremonii, która z powodu pandemii odbędzie się za pośrednictwem internetu.