Drugi przed rokiem jacht "LawConnect" wygrał 78. edycję regat żeglarskich Sydney-Hobart, wyprzedzając po niezwykle zaciętym wyścigu zwycięzcę ubiegłorocznej edycji "Andoo Comanche". Na mecie różnica między nimi wyniosła tylko 51 sekund.

Pasjonujący finisz z udziałem "LawConnect" i "Andoo Comanche" / Kurt Arrigo / PAP/EPA

Triumfatorzy, pod dowództwem kapitana Christiana Becka, potrzebowali na pokonanie liczącej 628 mil trasy jednego dnia, 19 godzin, trzech minut i 58 sekund.

Z powodu trudnych i zmiennych warunków nie zbliżyli się do rekordu, który od 2017 roku należy do startującego wtedy pod nieco innym szyldem "Comanche'a" i wynosi 1 dzień, 9 godzin, 15 minut i 24 sekundy.

Kolejne jachty są spodziewane na mecie w Hobart na Tasmanii w kolejnych godzinach.

Po raz pierwszy wyścig, organizowany przez Cruising Yacht Club of Australia i Royal Yacht Club of Tasmania, odbył się w 1945 roku. Głównym trofeum jest Tattersall's Cup. Otrzymuje je najlepsza załoga w klasyfikacji uwzględniającej IRC handicap. Przeliczanie polega na korekcie czasu uzyskanego przez każdy jacht w oparciu o maksymalną teoretyczną prędkość, jaką dana jednostka może rozwinąć, co zależy od jej długości, ożaglowania, masy i innych czynników. Ważnym elementem jest właściwy stosunek mocy (powierzchnia ożaglowania) do masy jachtu i jego długości.