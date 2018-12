Trener piłkarzy Realu Madryt Santiago Solari wziął na siebie odpowiedzialność za porażkę przed własną publicznością z CSKA Moskwa 0:3 w ostatniej kolejce grupy G Ligi Mistrzów. "Podjąłem ryzyko związane ze składem" - przyznał argentyński szkoleniowiec.

Solari wziął na siebie odpowiedzialność za porażkę / Rodrigo Jimenez / PAP/EPA

"Królewscy" przegrali na swoim stadionie z rosyjskim rywalem po raz pierwszy od 1991 roku, kiedy ulegli Spartakowi Moskwa 1:3. Tylko częściowo tłumaczy ich fakt, że na ławce rezerwowych spotkanie rozpoczęło kilku zawodników podstawowego składu: Niemiec Toni Kroos, Walijczyk Gareth Bale czy laureat Złotej Piłki w tym roku Chorwat Luka Modric. Kapitana Sergio Ramosa w ogóle nie było w kadrze.

Podjąłem ryzyko związane ze składem i ponoszę za to odpowiedzialność. Uznałem, że trzeba dać szansę młodszym piłkarzom i tym, którzy wracają po kontuzji, a pozostałym należy się odpoczynek, żebyśmy dalej liczyli się we wszystkich rozgrywkach. Nie byliśmy przekonujący ani na połowie rywali, ani na naszej. Druga połowa była po prostu zła - przyznał argentyński trener Santiago Solari.



Real co prawda już wcześniej zapewnił sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie, ale na tak nieudany występ lokalni kibice na pewno nie byli przygotowani. Dotychczas najwyższe porażki "Królewskich" w Champions League u siebie to 2:4 z Bayernem Monachium (w 2000 roku), 1:3 (dwukrotnie) i 0:2 (trzykrotnie). Ta środowa jest niechlubnym klubowym rekordem.



To wynik trudny do zaakceptowania. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do przegrywania w Lidze Mistrzów, tym bardziej u siebie. Rywale zaatakowali trzy, może cztery razy. Nie zasłużyliśmy na to, że by stracić aż tyle bramek. Teraz trzeba wesprzeć zawodników- ocenił piastujący dyrektorskie stanowisko w klubie Emilio Butragueno.



W pewnym momencie panowanie nad sobą stracił Isco. Po jednej ze zmarnowanych okazji bramkowych Hiszpan usłyszał gwizdy i buczenie ze strony własnych kibiców. Piłkarz odwrócił się w ich kierunku, wykonał gest ręką i krzyknął: "Czego wy chcecie?!".



Nie widziałem tej sytuacji. Nie będę się wypowiadał o gwizdaniu na Isco. Nie chodzi o niego, tylko o cały zespół. Kibice wyrażają w ten sposób swoje niezadowolenie wynikiem i tym, co widzą - skwitował Solari.



Real dwukrotnie przegrał z CSKA w tym sezonie. Zakończył zmagania w grupie G na pierwszym miejscu z 12 punktami, a druga AS Roma zgromadziła dziewięć.



Przystępowaliśmy do spotkania już pewni awansu i wydawało nam się, że to będzie miły wieczór, ale tak nie było. Czeka nas trudna noc, ale trzeba zachować spokój - dodał Butragueno.



Drużyna CSKA mimo zwycięstwa zajęła ostatnie miejsce w tabeli i żegna się z europejskimi pucharami w tym sezonie.