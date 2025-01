Kierowca toyoty Henk Lategan z RPA wygrał prolog Rajdu Dakar w kategorii samochodów. W kategorii motocykli triumfował Australijczyk Daniel Sanders (KTM). Konrad Dąbrowski (KTM) uzyskał 21. czas, a Bartłomiej Tabin (Husqvarna) był 75.

Zdjęcie ilustracyjne / Bastien Roux / PAP/PANORAMIC

Liczący tylko 29 km piątkowy prolog w Biszy był przetarciem przed prawdziwym ściganiem. W sobotę zawodników czeka łącznie 500 km, w tym 412 km to odcinek specjalny, także ze startem i metą w Biszy.

Jako pierwsi wczesnym rankiem na starcie pojawili się motocykliści, w tym dwóch Polaków. Konrad Dąbrowski uzyskał 21. czas, taki sam jak zawodnik sklasyfikowany bezpośrednio przed nim. Na mecie był zadowolony i pełen optymizmu przed kolejnymi etapami.

Bardzo fajny, szybki prolog. Rozgrzałem się. Tylko trochę uciążliwy był kurz, bo trudno wyprzedzać, jak się nic nie widzi. My startujemy co minutę, więc dwóch zawodników musiałem minąć na trasie, a jeden był na tyle szybki, że długo jechałem w tym pyle. Przygód nie miałem, chociaż raz może zbyt odważnie przejechałem środkiem przez dwie dziury, żeby było szybciej. Może to było trochę ryzykowne, ale wyszło bardzo dobrze - ocenił 23-letni zawodnik zespołu Duust Rally Team.

Przed rajdem zapowiedział walkę o czołową "20" w klasyfikacji generalnej i miejsce w "piątce" kategorii Rally 2, w której rywalizują zawodnicy spoza zespołów fabrycznych.

Cele jak na razie zrealizowane, bo w Rally 2 jestem piąty. Ale to tylko prolog. Zawsze odchodzi po nim ten pierwszy stres, bo wiadomo już, jakim się jest prędkościowo i jak się sprawuje sprzęt. Ja ze wszystkiego jestem zadowolony - zapewnił Dąbrowski, który w Dakarze startuje po raz czwarty.

"Jest radość. Ale ten kurz okropny"

Po raz drugi w Dakarze jedzie Bartłomiej Tabin, któremu na mecie prologu uśmiech nie schodził z twarzy.

Jest radość. Ale ten kurz okropny. Najważniejsze, że jest rampa i Dakar 2025 otworzony! - krótko skomentował dzień 50-letni zawodnik.

W rywalizacji samochodów Lategan zaledwie o sekundę wyprzedził jadącego Fordem Szweda Mattiasa Ekstroema. Trzeci był pięciokrotny zwycięzca Dakaru Nasser Al-Attiyah za kierownicą debiutującej w tej imprezeie Dacii.

Jedynym Polakiem w tej klasie jest doświadczony pilot Szymon Gospodarczyk, nawigator litewskiego pilota Benediktasa Vanagasa. W prologu jadąca Toyotą załoga zajęła 26. miejsce.

Pozostałe klasy na mecie w Biszy będą się pojawiały przez cały dzień.

Rajd Dakar 2025 / Maciej Zieliński / PAP

Wyniki prologu Bisza - Bisza (79 km, w tym 29 km odcinek specjalny):

Samochody

1. Hank Lategan, Brett Cummings (RPA, Toyota) 15.28

2. Mattias Ekstroem, Emil Bergkvist (Szwecja, Ford) strata 0.01

3. Nasser Al-Attiyah (Katar), Edouard Boulanger (Francja, Dacia) 0.20

...

26. Benediktas Vanagas (Litwa), Szymon Gospodarczyk (Polska, Toyota) 1.18

Motocykle

1. Daniel Sanders (Australia, KTM) 16.51

2. Ross Branch (Botswana, Hero) 0.12

3. Edgar canet (Hiszpania, KTM) 0.12

...

21. Konrad Dąbrowski (Polska, KTM) 1.31

75. Bartłomiej Tabin (Polska, Husqvarna) 5.26