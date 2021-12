Szesnastu zawodników z sześciu polskich klubów i jednego zagranicznego powołał selekcjoner reprezentacji w futsalu Polski Błażej Korczyński na mistrzostwa Europy, które 19 stycznia rozpoczną się w Holandii. Grupowymi rywalami biało-czerwonych będą Chorwacja, Słowacja i Rosja.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Finał zaplanowano na 6 lutego. Spotkania rozgrywane będą w Groningen i Amsterdamie. Zespół trenera Korczyńskiego zainaugurował walkę o ME turniejem preeliminacyjnym w lutym 2020 na Malcie. Pokonał tam Grecję 5:2, Szwecję 6:0 i gospodarzy 11:0.

W drugiej fazie biało-czerwoni zremisowali w grupie 8 z broniącą tytułu Portugalią 2:2 i przegrali z tym rywalem 0:3. Następnie dwukrotnie pokonali Norwegię 3:0 i 4:1 oraz zremisowali z Czechami w Pradze 3:3 i pokonali ich w Opolu 8:5. To dało im awans z drugiego miejsca za Portugalczykami, którzy potem, we wrześniu 2021, zostali mistrzami świata.



Lista powołanych na zgrupowanie w Łodzi (6-15 stycznia) i turniej została ogłoszona w piątek.



W grudniu biało-czerwoni w ramach przygotowań do ME rozegrali na wyjeździe dwa towarzyskie mecze ze Słowenią. Pierwszy przegrali 1:2, rewanż wygrali 5:2.

W holenderskim turnieju wystąpi 16 zespołów: Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Finlandia, Gruzja, Włochy, Kazachstan, Holandia, Polska, Portugalia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Ukraina oraz Serbia, która awansowała jako ostatnia po wygranych listopadowych barażach z Białorusią. Debiutantami są Bośniacy, Finowie, Gruzini i Słowacy.



W poprzednich ME, rozegranych w 2018 w słoweńskiej Lublanie, Polacy zremisowali w grupie z Rosją 1:1 i przegrali z Kazachstanem 1:5, na czym zakończyli udział w imprezie. Zagrali wtedy w turnieju finałowym po raz drugi, po 17-letniej przerwie.



W inauguracyjnym występie w Moskwie (2001) drużyna ówczesnego trenera Romana Sowińskiego przegrała z Chorwacją 1:2, Hiszpanią 2:8 i Ukrainą 3:8. Wtedy Korczyński był zawodnikiem reprezentacji.



ME w futsalu odbyły się dotychczas 11-krotnie. Zwyciężali Hiszpanie (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016), Włosi (2003, 2014), Rosjanie (1999) i Portugalczycy (2018).



Kadra Polski na ME

bramkarze: Łukasz Błaszczyk (Red Dragons Pniewy), Michał Kałuża (CD Burela FS, Hiszpania), Bartłomiej Nawrat (Rekord Bielsko-Biała).



zawodnicy z pola: Krzysztof Elsner (Dreman Opole Komprachcice), Sebastian Grubalski, Tomasz Kriezel, Tomasz Lutecki, Mateusz Madziąg (wszyscy Constract Lubawa), Patryk Hoły (Red Dragons Pniewy), Michał Kubik, Sebastian Leszczak, Michał Marek, Mikołaj Zastawnik (wszyscy Rekord Bielsko-Biała), Dominik Solecki, Sebastian Wojciechowski (obaj GI Malepszy Futsal Leszno), Dominik Śmiałkowski (Piast Gliwice).