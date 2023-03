Choć do Stambułu wybrała się mocno osłabiona reprezentacja polskich lekkoatletów, to i tak możemy mówić o kilku szansach medalowych. W stolicy Turcji już jutro ruszą halowe mistrzostwa Europy. Zabraknie na nich Pii Skrzyszowskiej – aktualnie jednej z najszybszych płotkarek świata. Broniąca brązowego medalu sztafeta kobiet 4 x 400 metrów powalczy w rezerwowym składzie.

Adrianna Sułek / Tytus Żmijewski / PAP

Reprezentacja Polski na halowe mistrzostwa Europy w Stambule ma od 5 do 10 szans medalowych. Kadra jest osłabiona. Brakuje m.in. Pii Skrzyszowskiej, którą na ostatnim etapie przygotowań dotknęła kontuzja. Uraz łokcia wykluczył kulomiota Konrada Bukowieckiego. Natomiast czołowe biegaczki na dystansie 400 metrów - Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Małgorzata Hołub-Kowalik oraz Iga Baumgart-Witan zrezygnowały albo z mistrzostw, albo z całego sezonu halowego. Latem czekają je bardziej prestiżowe mistrzostwa świata na otwartym stadionie w Budapeszcie.

Z dobrych wieści: w niesamowitej formie jest Adrianna Sułek, która pobiła ostatnio rekord Polski w pięcioboju. Polka jest liderką europejskich tabel, ale jej najgroźniejszymi rywalkami będą utytułowane Belgijki - Nafissatou Thiam i Noor Vidts, które w tym roku jeszcze nie startowały. Halowa wicemistrzyni świata z 2022 roku zapowiada jednak walkę o złoto w Stambule, a być może nawet atak na rekord świata, który należy od 2012 roku do Ukrainki Natalii Dobrynskiej.



Przegięliśmy trochę z siłownią w tegorocznych przygotowaniach i zatraciłam swoje naturalne atuty w najmocniejszych konkurencjach, tj. skoku wzwyż czy płotkach. Odpuścimy jednak przed samymi mistrzostwami i wszystko powinno być ok. Mimo tych problemów poprawiłam już przecież w tym roku własny rekord Polski - powiedziała Sułek.

Nadzieje na 400 metrów

Mimo absencji aniołków Matusińskiego (czołowe zawodniczki sztafety na 400 metrów) na wyjazd do Stambułu zdecydowała się Anna Kiełbasińska, która doskonale czuje się na wszystkich sprinterskich dystansach. Na 400 metrów wystartuje jednak tylko indywidualnie. W stawce startujących w Stambule zawodniczek, Kiełbasińska może pochwalić się bardzo dobrym wynikiem w tym sezonie - 51,33. Nie do pokonania wydaje się jednak fenomenalna Holenderka Femke Bol. Ona na krajowym mityngu pobiła rekord świata, uzyskując wynik 49,25!

Kiełbasińska po świetnym poprzednim sezonie, w którym wywalczyła trzy medale ME na otwartym stadionie, ma apetyt na więcej.



Zdecydowałam się kontynuować karierę i podjąć wyzwanie dotyczące startu w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Po drodze jednak mam jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. Od zawsze byłam dobra w bieganiu w hali, więc po to jestem nadal w sporcie, aby mierzyć w medale najważniejszych imprez - stwierdziła Kiełbasińska.



Swoboda ponownie chce walczyć o złoto

Chrapkę na medal ma także sprinterka Ewa Swoboda. Ona zna już smak złota mistrzostw Europy w hali, bo takie zdobyła cztery lata temu w Glasgow. Dwa lata temu ze startu w tej imprezie - przed własną publicznością w Toruniu - wyeliminowało ją zakażenie koronawirusem.



Jej najgroźniejszą rywalką w walce o tytuł mistrzyni Europy powinna być halowa wicemistrzyni świata - Szwajcarka Mujinga Kambundji.

Płotkarze z nadziejami na medale

Trzecim czasem w Europie w tym sezonie legitymuje się 20-letni płotkarz Jakub Szymański. Wynik 7,53 uzyskał podczas niedawnych mistrzostw Polski. Skreślać nie można także Damiana Czykiera, który jest czwartym zawodnikiem mistrzostw świata w Eugene w 2022 i rekordzistą kraju. Szczyt formy miał zaczynać się właśnie od mistrzostw Polski i trwać do halowych mistrzostw Europy. Będzie ogień w Stambule. O to się nie boję - zadeklarował zawodnik.



Eksperci w gronie lekkoatletów, którzy mają szanse na medale, wymieniają też specjalistów od biegów średnich - Mateusza Borkowskiego w biegu na 800 metrów - oraz Sofię Ennaoui i Michała Rozmysa na 1500 metrów.

Trener Zbigniew Król, najbardziej utytułowany polski szkoleniowiec od biegów średnich, przekonuje, że w tym bloku konkurencji największe szanse na podium ma Ennaoui, która parę dni temu poprawiła leciwy rekord Polski na 1000 metrów. Król liczy też na bardzo dobrą postawę na 1500 metrów Rozmysa, a jako atakujące z drugiego szeregu, a mające nawet możliwości medalowe, wskazuje specjalistki od 800 metrów - Angelikę Sarnę i Margaritę Koczanową.

Wielcy nieobecni

Wśród największych nieobecnych HME - poza nieobecnymi Polakami - należy wymienić rekordzistę świata w skoku o tyczce, który niedawno skoczył 6,22 (po raz kolejny poprawiając własny rekord świata).

W Stambule zabraknie także współliderki europejskich tabel w trójskoku - Ukrainki Maryny Bech. Nie będzie też hiszpańskiego trójskoczka Jordana Alejandro Diaza oraz jego rodaka biegającego na 3000 m Mohameda Katira (liderzy europejskich tabel).



Mistrzostwa rozpoczną się w czwartek i potrwają do niedzieli.



Program halowych mistrzostw Europy w Stambule

czwartek, 2 marca



17.00 800 m mężczyzn, eliminacje: Mateusz Borkowski

17.05 skok wzwyż kobiet, eliminacje

17.12 pchnięcie kulą mężczyzn, eliminacje: Michał Haratyk

17.40 800 m kobiet, eliminacje: Margarita Koczanowa, Angelika Sarna

17.53 trójskok mężczyzn, eliminacje

18.30 3000 m kobiet, eliminacje

18.40 pchnięcie kulą kobiet, eliminacje

19.05 1500 m mężczyzn, eliminacje: Michał Rozmys



piątek, 3 marca

7.00 60 m ppł, pięciobój: Adrianna Sułek

7.10 skok w dal mężczyzn, eliminacje

7.15 skok o tyczce kobiet, eliminacje

7.45 skok wzwyż, pięciobój: Adrianna Sułek

7.50 400 m mężczyzn, eliminacje: Kajetan Duszyński

8.40 400 m kobiet, eliminacje: Anna Kiełbasińska

9.10 trójskok kobiet, eliminacje

9.30 1500 m kobiet, eliminacje: Sofia Ennaoui, Weronika Lizakowska

10.05 60 m kobiet, eliminacje: Martyna Kotwiła, Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda

10.30 pchnięcie kulą, pięciobój: Adrianna Sułek

-----

17.00 skok wzwyż mężczyzn, eliminacje: Norbert Kobielski

17.05 60 m kobiet, półfinał: ew. Martyna Kotwiła, Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda

17.10 skok w dal, pięciobój: Adrianna Sułek

17.25 pchnięcie kulą, FINAŁ: ew. Michał Haratyk

17.35 400 m mężczyzn, półfinał: ew. Kajetan Duszyński

17.55 400 m kobiet, półfinał: ew. Anna Kiełbasińska

18.18 3000 m kobiet, FINAŁ

18.35 trójskok mężczyzn, FINAŁ

18.40 1500 m FINAŁ: ew. Michał Rozmys

18.53 pchnięcie kulą kobiet, FINAŁ

19.05 800 m, pięciobój, FINAŁ: Adrianna Sułek

19.45 60 m kobiet, FINAŁ ew. Martyna Kotwiła, Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda



sobota, 4 marca

7.00 60 m mężczyzn, siedmiobój

7.04 skok o tyczce mężczyzn, eliminacje: Piotr Lisek

7.20 60 m mężczyzn, eliminacje: Dominik Kopeć, Jakub Lempach

7.40 skok w dal mężczyzn, siedmiobój

8.00 3000 m mężczyzn, eliminacje

8.35 60 m ppł kobiet, eliminacje: Weronika Nagięć

9.05 pchnięcie kulą, siedmiobój

9.10 skok w dal kobiet, eliminacje

9.20 60 m ppł mężczyzn, eliminacje: Damian Czykier, Jakub Szymański

-----

16.35 skok wzwyż, siedmiobój

16.45 60 m mężczyzn, półfinał: ew. Dominik Kopeć, Jakub Lempach

17.05 skok o tyczce kobiet, FINAŁ

17.15 800 m kobiet, półfinał: ew. Margarita Koczanowa, Angelika Sarna

17.35 800 m mężczyzn, półfinał: ew. Mateusz Borkowski

17.50 trójskok kobiet, FINAŁ

18.00 1500 m kobiet, FINAŁ: ew. Sofia Ennaoui, Weronika Lizakowska

18.20 400 m mężczyzn, FINAŁ: ew. Kajetan Duszyński

18.30 400 m kobiet, FINAŁ: ew. Anna Kiełbasińska

18.55 60 m mężczyzn, FINAŁ: ew. Dominik Kopeć, Jakub Lempach



niedziela, 5 marca

8.00 60 m ppł, siedmiobój

8.12 skok w dal mężczyzn FINAŁ

8.20 skok wzwyż kobiet, FINAŁ

8.35 60 m ppł, półfinał: ew. Damian Czykier, Jakub Szymański

8.55 60 m ppł, półfinał: ew. Weronika Nagięć

9.08 skok o tyczce, siedmiobój

-----

17.05 skok wzwyż mężczyzn, FINAŁ: ew. Norbert Kobielski

17.10 4x400 m mężczyzn, FINAŁ

17.18 skok wzwyż mężczyzn, FINAŁ

17.25 4x400 m kobiet, FINAŁ (Aleksandra Formella, Aleksandra Gaworska, Anna Kiełbasińska,

Anna Pałys, Marika Popowicz-Drapała, Alicja Wrona-Kutrzepa)

17.40 1000 m, siedmiobój, FINAŁ

17.50 skok w dal kobiet, FINAŁ

18.00 3000 m mężczyzn, FINAŁ

18.22 800 m mężczyzn, FINAŁ: ew. Mateusz Borkowski

18.35 800 m kobiet, FINAŁ: ew. Margarita Koczanowa, Angelika Sarna

18.55 60 m ppł kobiet, FINAŁ: ew. Weronika Nagięć

19.05 60 m ppł mężczyzn, FINAŁ: ew. Damian Czykier, Jakub Szymański