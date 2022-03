Ewa Swoboda znów na ustach wszystkich. Nasza sprinterka wynikiem 6,99 po raz kolejny w tym sezonie poprawiła rekord Polski w biegu na 60 m.

Ewa Swoboda / Tytus Żmijewski / PAP

Podczas halowych mistrzostw Polski w Toruniu Swoboda wygrała rywalizację na tym dystansie. To najlepszy w tym roku wynik na świecie.

Swoboda czasem 6,99 poprawiła swój rekord kraju, który ustanowiła na początku lutego w Łodzi. Wynosił on 7,00.

Mistrzyni kraju jest dziesiątą zawodniczką w historii światowej lekkoatletyki, która zeszła poniżej 7 sekund w biegu na 60 metrów.

Jestem bardzo szczęśliwa. Super, że się udało i idę do przodu. Ciągle się poprawiam. Nauczyłam się cieszyć z biegania i bieganie jest dla mnie numerem jeden. Co będzie w Belgradzie? Co będzie, to będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze i chyba wszystko jest możliwe - powiedziała Swoboda.

Druga w Toruniu ze świetnym wynikiem 7,12 była 21-letnia Pia Skrzyszowska.

Swoboda w lutym wróciła do ścigania po ośmiu miesiącach przerwy z powodu kontuzji i od razu zaczęła bić rekordy.

Byłam głodna, brakowało mi tego. Chciałam, ale nie wiedziałam, że to się tak szybko stanie i będę tak szybko biegać już od pierwszego startu - mówiła polska sprinterka.