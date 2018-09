Hiszpański dziennik "Marca" opublikował "jedenastkę" najgorszych piłkarzy 2018 roku. Na liście nie zabrakło znanych nazwisk, w tym Leonarda Bonucciego, Mesuta Oezila i Alexisa Sancheza.

Zawodnik Arsenalu Mesut Oezil (po prawej) walczy o piłkę z Kurtem Zoumą z Evertonu / NEIL HALL / PAP/EPA

W najgorszej "11" tego roku nie mogło zabraknąć bramkarza Lorisa Kariusa, który obecnie występuje w Besiktasie, ale na miejsce w tym mało chlubnym gronie zasłużył jeszcze w barwach Liverpoolu. Niemiec był antybohaterem ostatniego finału Ligi Mistrzów, w którym popełnił dwa koszmarne - i wykorzystane przez rywali - błędy. Liverpool przegrał wówczas z Realem Madryt 1:3.

W linii defensywnej najgorszej "11" hiszpański dziennik widzi natomiast Victora Lindeloefa, Leonarda Bonucciego i Benedikta Hoewedesa.

FIFA: Chorwat Luka Modric najlepszym piłkarzem świata ​Luka Modric został wybrany w plebiscycie FIFA najlepszym piłkarzem świata sezonu 2017/18. Grający w Realu Madryt chorwacki wicemistrz globu przełamał dziesięcioletnią hegemonię Portugalczyka Cristiano Ronaldo i Argentyńczyka Lionela Messiego. czytaj więcej

Sprowadzony z Benfiki za 35 milionów Lindeloef był wielkim rozczarowaniem w Manchesterze United, gdzie nie potrafił przebić się do podstawowego składu. Z kolei Bonucci ma za sobą jeden z najgorszych sezonów w karierze: Włoch nie odnalazł się w AC Milan, a następnie wrócił do Juventusu, w którym nie ma miejsca w pierwszej "jedenastce". Na liście nie zabrakło również innego przedstawiciela "Starej Damy": Hoewedes kompletnie zawiódł w Schalke i na wypożyczeniu w Juventusie.



W linii pomocy najgorszej "11" tego roku również nie brakuje znanych nazwisk. Sprowadzony przez Sevillę Ganso okazał się kompletnym niewypałem i bez żalu został wypożyczony do Amiens, gdzie do tej pory wystąpił w zaledwie dwóch meczach. Niewiele więcej występów miał na swoim koncie 34-letni Wesley Sneijder, który nie potrafił przebić się do "jedenastki" OGC Nice. Kupiony przez Chelsea za grube pieniądze Tiemoue Bakayoko także nie potrafił wywalczyć miejsca w podstawowym składzie i został wypożyczony do AC Milan. Mesut Oezil to osobny rozdział: z każdym kolejnym sezonem były już reprezentant Niemiec coraz bardziej frustruje kibiców Arsenalu swoją bezproduktywnością i brakiem zaangażowania.

W ataku "jedenastki" hiszpańskiego dziennika nie zabrakło byłego kolegi Oezila z ekipy "Kanonierów" - Alexisa Sancheza, który po przejściu do Manchesteru United zgubił formę i w każdym spotkaniu należy do najgorszych na boisku. W zestawieniu partnerują mu Luciano Vietto i Kelechi Iheanacho - pierwszy w poprzednim sezonie strzelił w barwach Atletico Madryt i Valencii zaledwie pięć goli, a drugi nie sprostał dużym oczekiwaniom i należy do drugoplanowych postaci Leicester City.

"11" najgorszych piłkarzy 2018 roku według dziennika "Marca":



Karius – Lindeloef, Bonucci, Hoewedes – Ganso, Sneijder, Bakayoko, Oezil – Sanchez, Vietto, Iheanacho.