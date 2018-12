Kamil Wilczek przedłużył kontrakt z Broendby IF. Jak poinformował klub z przedmieść Kopenhagi, nowa umowa 31-letniego piłkarza ma obowiązywać do czerwca 2021 roku. "To właściwa decyzja, zarówno pod względem sportowym, jak i rodzinnym. Wspólnie z żoną i dziećmi czujemy się tu jak w domu" - powiedział Wilczek, cytowany na stronie klubu.

