NBA zawita do Polski! Już w ten piątek we Wrocławiu odbędzie się obóz "Koszykówka Bez Granic" skierowany do młodych i utalentowanych koszykarzy, którzy marzą o profesjonalnej karierze. Gwiazdą obozu będzie Jeremy Sochan, obecnie jedyny Polak w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Będzie on dzielił się swoją wiedzą z najlepszymi graczami z Europy.

Jeremy Sochan / Marcin Cholewiński / PAP

Jedyny polski koszykarz grający na co dzień w najlepszej koszykarskiej lidze świata NBA zawita do Polski! Jeremy Sochan pojawi się już w najbliższy weekend na koszykarskim obozie "Koszykówka bez granic" organizowanym przez NBA oraz Polski Związek Koszykówki we Wrocławiu. Wydarzenie jest skierowane do najbardziej utalentowanych młodych koszykarzy z całej Europy.

Będzie "busy", dużo pracy, ale na pewno znajdziemy czas dla fanów we Wrocławiu i w Warszawie. Będzie dużo energii i będzie fajnie - mówił Jeremy Sochan podczas specjalnej transmisji na kanale polskiego youtubera - Keepthebeata.

Jeremy Sochan ze specjalnym przesłaniem dla młodych graczy

Podczas transmisji Jeremy Sochan został zapytany przez widzów, jakimi radami może podzielić się z młodymi koszykarzami i fanami oraz o to, co popycha do w dążeniu do celu. 20-letni sportowiec odpowiedział:

Cytat Musisz być otwarty, by uczyć się od innych, ale musisz też pamiętać, że nie wszystko będzie pozytywne. Czasem będzie negatywna presja, ale będzie ok i musisz ostro trenować, bronić i wszystko się ułoży

Czy Sochan zagra w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich?

W niedzielę reprezentacja Polski w koszykówce awansowała do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. Jeremy podczas transmisji dla fanów został zapytany o to, czy wystąpi podczas tej imprezy w biało-czerwonych barwach.

Na pewno na 100 proc. jeśli będę zdrowy to tam będę. Nie mogę się doczekać pierwszego zgrupowania i myślę, że będę tam - powiedział Jeremy Sochan.