​Polska sztafeta mieszana 4x50 metrów stylem dowolnym zdobyła brązowy medal mistrzostw świata w pływaniu na krótkim basenie. Biało-Czerwoni pobili rekord kraju wynikiem 1.28,80.

Polka Katarzyna Wasick / Rafał Oleksiewcz / PAP

Polacy pobili rekord kraju wynikiem 1.28,80. Szybsi byli Włosi - 1.28,50 oraz Kanadyjczycy - 1.28,60.

Biało-Czerwoni popłynęli w składzie: Piotr Ludwiczak, Kamil Sieradzki, Kornelia Fiedkiewicz i Katarzyna Wasick.

Wynik Kacpra Stokowskiego

W wieczornej sesji startował jeszcze Kacper Stokowski. 25-latek zdobył w Budapeszcie już dwa brązowe medale - na 100 metrów stylem grzbietowym oraz z kolegami w sztafecie 4x100 m stylem dowolnym.

W finale 50 metrów stylem grzbietowym, do którego zakwalifikował się z trzecim czasem (22,73), popłynął szybciej i pobił rekord Polski wynikiem 22,68 sek., ale wystarczyło to do zajęcia piątej pozycji. Wygrał Rosjanin Miron Lifincew - 22,47 sek.

Rezultaty Polaków na mistrzostwach

W przedpołudniowych eliminacjach odpadli: na 200 metrów stylem klasycznym (11. miejsce) Jan Kałusowski (2.04,63 - rekord Polski) i (18. miejsce) Kinga Paradowska (2.24,01).

Z kolei na 100 m stylem motylkowym - 21. miejsce - Jakub Majerski (50,42), na 22. miejscu Paulina Peda (58,54) i przy 27. lokacie Adrian Jaśkiewicz (50,69).

Cztery medale dla Polski

Polska ma na razie cztery medale. W poprzednich dniach brązowe medale wywalczyli: Kacper Stokowski na 100 metrów stylem grzbietowym, Krzysztof Chmielewski na 200 metrów stylem motylkowym oraz sztafeta mężczyzn 4x100 metrów stylem dowolnym.

Mistrzostwa potrwają do niedzieli.