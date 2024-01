Słowacja lub Izrael będzie rywalem reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych w kwalifikacjach mistrzostw świata 2025. Gospodarzami finałów, które zostaną rozegrane w dniach 14 stycznia - 2 lutego, będą Chorwacja, Dania i Norwegia.

/ Marcin Bielecki / PAP

Biało-Czerwoni przed losowaniem, które odbyło się w Kolonii w przeddzień walki o medale mistrzostw Europy, zostali rozstawieni, co oznaczało, że ich eliminacyjnym rywalem mogła zostać któraś z siedmiu drużyn, które ukończyły Euro na miejscach od 18 do 24 lub pozostałych czterech, które pomyślnie przeszły pierwszą fazę kwalifikacyjną.

Spotkania odbędą się w formule play off w dniach między 8 a 12 maja 2024 roku. Polacy pierwszy mecz rozegrają na własnym parkiecie.

Rywalizacja między Słowacją a Izraelem zaplanowana jest w terminie 13/14 i 16/17 marca.

"Mieliśmy trochę szczęście"

Na razie nie znamy konkretnego rywala, bo musimy czekać na rozstrzygnięcie dwumeczu Słowacji i Izraela. Ze Słowacją graliśmy ostatnio na turnieju w Hiszpanii i wygraliśmy z nimi dość spokojnie, aczkolwiek to z pewnością nie świadczy o faktycznej sile tego zespołu. Mecz meczowi nierówny i to że udało się nam wysoko wygrać nie ma żadnego znaczenia. Trzeba się przyłożyć do obu spotkań na 100 procent, zwłaszcza że pierwsze z nich zagramy u siebie - powiedział PAP trener Marcin Lijewski.

Selekcjoner reprezentacji Polski przyznał, że o drużynie Izraela ma znacznie mniej informacji. Ta ekipa niedawno postawiła się Czechom i Macedonii, więc to także nie jest słaby rywal. Na pewno mogliśmy trafić znacznie gorzej. Mieliśmy trochę szczęścia - dodał.

Jednocześnie Lijewski podkreślił, że majowy termin rywalizacji o mundial nie będzie zbyt korzystny. Czołowi kadrowicze będą po trudnych występach w 1/8 finału Ligi Mistrzów i meczach Pucharu Polski.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce czyni starania, aby przed majowym meczem zakontraktować towarzyskie gry z wymagającym przeciwnikiem. Prowadzone są rozmowy z Serbią, aby zmierzyć się w drugim tygodniu marca. Szkopuł w tym, że każda z federacji chce zagrać u siebie.

Wśród wylosowanych par ciekawie zapowiada się rywalizacja tegorocznych uczestników ME, Hiszpanii z Serbią, Rumunii z Czechami oraz Słowenii ze Szwajcarią.

Pewne udziału w XXIX Mistrzostwach Świata w 2025 roku jest już sześć europejskich drużyn. Oprócz organizatorów, czyli Chorwacji, Danii i Norwegii, są to także wszyscy pozostali półfinaliści turnieju EHF EURO 2024 - Francja, Niemcy i Szwecja.

Pary kwalifikacyjne do MŚ 2025:

Finlandia/Litwa - Węgry

Belgia/Włochy - Czarnogóra

Grecja - Holandia

Rumunia - Czechy

Hiszpania - Serbia

Wyspy Owcze - Macedonia Północna

Słowenia - Szwajcaria

Portugalia - Bośnia i Hercegowina

Islandia - Estonia/Ukraina

Polska - Słowacja/Izrael

Gruzja - Austria