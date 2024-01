Przerażający opis egzekucji azotem, którą po raz pierwszy w czwartek przeprowadzono w Alabamie, zamieścił lokalny dziennik „Montgomery Advertiser”. Skazany za morderstwo Kenneth Smith został uduszony azotem. Do tej pory w Stanach Zjednoczonych nie stosowano takiej metody.

Zakład karny, w którym przeprowadzono egzekucję azotem / DAN ANDERSON / PAP/EPA

Biały Dom określił doniesienia o okolicznościach egzekucji Kennetha Smitha jako głęboko niepokojące. Do wykonania kary śmierci doszło w czwartek w zakładzie karnym im. Williama C. Holmana w Atmore w Alabamie.

Alabama jest pierwszym stanem w Ameryce, w którym do wykonania egzekucji użyto azotu.

Kenneth Smith został skazany za zabicie w 1988 r. Elizabeth Sennett. Zbrodnię zlecił jej mąż pastor.

Według relacji lokalnego dziennika "Montgomery Advertiser", podczas egzekucji Smith zdawał się mieć konwulsje i trząść przez około cztery minuty po tym, jak azot zaczął przepływać przez jego maskę gazową. Minęły kolejne dwie do trzech minut, zanim najprawdopodobniej stracił przytomność. Wpompowanie azotu do maski pozbawiło go tlenu.

"Wydawało się, że jest w pełni przytomny, gdy gaz zaczął płynąć. (...) Wydawało się, że z trudem łapie powietrze" - opisywała gazeta.

Prokurator generalny Alabamy mówi o "podręcznikowej" metodzie

Władze stanowe określiły nową metodę jako alternatywę dla zastrzyków z trucizną. Nazwały procedurę "najbardziej bezbolesną i humanitarną metodą egzekucji".

Na konferencji prasowej po egzekucji komisarz Departamentu Więziennictwa Alabamy John Q. Hamm powiedział, że reakcje Smitha nie były "niczym niezwykłym".

Z kolei na piątkowej konferencji prasowej prokurator generalny stanu Steve Marshall nazwał nową metodę użycia azotu jako "podręcznikową".

To, co wydarzyło się wczoraj wieczorem, było podręcznikowe. Od wczoraj wieczorem niedotlenienie azotem jako środek egzekucyjny nie jest już metodą niesprawdzoną. Jest metodą sprawdzoną - ocenił Marshall.

Smith przeżył jedną egzekucję

CBS News poinformowała, że Smith poprosił o użycie tej metody po tym, jak w 2022 r. przeżył egzekucję przy użyciu śmiercionośnego zastrzyku. Prawnicy skazańca argumentowali jednak, że wykorzystywano go jako "obiekt testów". Także działacze na rzecz praw człowieka skrytykowali nową, niewypróbowaną metodę.

Przed egzekucją wniesiono wiele skarg prawnych przeciwko zastosowaniu niedotlenienia azotem. W środę Sąd Najwyższy orzekł, że Alabama ma konstytucyjne uprawnienia do przeprowadzenia egzekucji, a w czwartek zezwolił na jej wykonanie.