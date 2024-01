"W komisji ds. Pegasusa chciałbym po pierwsze zweryfikować, czy faktycznie w sposób bezprawny podsłuchiwano w Polsce obywateli w ostatnich 8 latach i dlaczego to było możliwe" - zapowiadał wiceszef tej sejmowej komisji śledczej Przemysław Wipler. Poseł Konfederacji był dziś Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. "Zajmujemy się nie tylko Pegasusem, zajmujemy się nielegalną inwigilacją wszystkimi możliwymi metodami i co zrobić, żeby obywatele mieli większą kontrolę nad tym" - tłumaczył.

Moim zdaniem ta komisja jest po to, żeby dać po łapach służbom. Próba skupienia się tylko i wyłącznie na zemście politycznej jest czymś słabym. Jeżeli raz służby specjalne zobaczą, że ich funkcjonariusze mogą być rozliczeni z tego, co robią, to przy kolejnej władzy oni będą się stawiać i będą mówili: tak nie wolno, na to nie ma procedur. Jeżeli politycy chcą naginać prawo, to ludzie ze służb powinni mieć tryb, w ramach którego poinformują o tym parlament, opinię publiczną, obywateli - ocenił Przemysław Wipler.

Jego zdaniem osoby, którym ktoś chciałby stawiać zarzuty, powinny być przesłuchiwane na końcu. Spodziewam się, że kluczowe będą osoby z wewnątrz systemu, które chcą zeznawać, powiedzieć na komisji, co się działo. I są takie osoby, zgłaszają się - zapewnił poseł Konfederacji.

Z całą pewnością będą przesłuchiwani wszyscy politycy, którzy dokonywali wydatków budżetowych na zakup tej infrastruktury szpiegowskiej, tych wszystkich programów, instalacji - to są bardzo drogie rzeczy - stwierdził Wipler. Podkreślił, że powinno to mieć uzasadnienie budżetowe.

Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa także o słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że Sejm nie istnieje. Sejm jest, Sejm pracuje, Sejm istnieje. Prezes miał niejedną projekcję, która nie okazała się być później rzeczywistością. Sejm istnieje, a jeżeli nie istnieje, to pytanie, czy Jarosław Kaczyński pobrał pensję za zeszły miesiąc, czy odesłał od nieistniejącego Sejmu nieistniejące pieniądze, które weszły na prawdziwe konta - zauważył Wipler.

Mam nadzieję, że prędzej czy później dojdzie do przesilenia - mówił poseł Konfederacji, zwracając uwagę, że chaos, polaryzacja i wojna nie jest w interesie Trzeciej Drogi, która jest centrowym koalicjantem. Zdaniem Wiplera, polaryzacja, na której od 18 lat wygrywają dwie siły - PiS i PO - szkodzi Trzeciej Drodze, Szymonowi Hołowni jako kandydatowi na prezydenta i Konfederacji. Cała reszta z lewej i z prawej strony bierze udział w wojnie, im na rękę jest polaryzacja - stwierdził.

Zdaniem posła Konfederacji ta polaryzacja szkodzi również Lewicy, "bo Lewica jest małym fragmentem, Donald Tusk może powiedzieć "my mamy u siebie polityków lewicy, nie jesteście potrzebni jako autonomiczny projekt"".

Jak z nimi rozmawiam, to oni (politycy PSL - przyp. red.) "kleją", co się dzieje i widzą, że nie w ich interesie jest narastanie tej wojny. To formacja, której politycy są roztropni. Mam nadzieję, że oni zrozumieją, że to jest moment, w którym trzeba rozpocząć dialog z prezydentem Andrzejem Dudą, a nie zatrzymywać, aresztować ludzi i robić rajdy policji na Pałac Prezydencki. Nawet jeżeli to jest zgodne z prawem, to jest niegrzeczne - ocenił Wipler.

W programie padło także pytanie o tzw. reset konstytucyjny. Polityk Konfederacji podkreślił, że mówił o tym już w czasie kampanii. Wipler stwierdził, że teraz istotne jest wypracowanie kompromisu "dzięki któremu wyłonimy niewadliwych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, skróćmy kadencję tym, którzy są". Może zmieńmy też model i sposób wyłaniania sędziów TK, zmieńmy reguły, dzięki którym wystarczy, że rząd nie opublikuje orzeczenia TK i ono nie obowiązuje - co jest absurdem i moim zdaniem ewidentnym naruszeniem trójpodziału władzy - dodał Wipler.