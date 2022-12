Wiele szczegółów dotyczących nagrody nawiązuje do kariery Michaela Jordana. Trofeum waży 23,6 funta. Ma 26,6 cala wysokości. Jest zatem połączeniem numeru 23, z którym grał Jordan, oraz jego sześciu mistrzowskich pierścieni. Nagroda ma również kryształową piłkę do koszykówki z 23 bokami. Czarna podstawa ma pięć boków i opada pod kątem 15 stopni, co nawiązuje do pięciu nagród MVP legendy NBA oraz jego 15-letniej kariery w zespołach Chicago Bulls i Washington Wizards.

Nagrody indywidualne i ich patroni

Pozostałe nagrody indywidualne, które są przyznawane po zakończeniu rozgrywek sezonu regularnego, również otrzymały swoich patronów. Zmieniono również ich wygląd. Od teraz nagroda dla najlepszego obrońcy roku nosi imię Hakeema Olajuwona, a statuetka im. Wilta Chamberlaina powędruje w ręce najlepszego debiutanta sezonu. Ponadto John Havlicek został patronem statuetki dla rezerwowego roku. Z kolei trofeum dla gracza, który poczynił największe postępy, nosi od teraz imię legendy Los Angeles Lakers George'a Mikana.

Jerry West został natomiast patronem nowej nagrody - Clutch Player of the Year. Będzie ona przyznawana zawodnikowi, który ma największy wpływ na kolegów z zespołu w trudnych momentach meczu.