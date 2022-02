Narasta polityczne napięcie między Rosją a zachodem Europy. Powodem jest uznanie przez prezydenta Rosji Władimira Putina separatystycznych "republik ludowych" Donieckiej i Ługańskiej na wschodzie Ukrainy. Zachód zastanawia się nad sankcjami dla Rosji. Czy obejmą one również świat sportu? Piłkarska reprezentacją Polski 24 marca w Moskwie rozegra z Rosją baraż do mistrzostw świata. Mimo iż minister sportu naszego kraju sugeruje by mecz rozgrać na naturalnym terenie, taki scenariusz jest mało prawdopodobny i do spotkania najpewniej w stolicy Rosji dojedzie.

REKLAMA