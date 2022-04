W niedzielne popołudnie zakończył się 40. Kowax Valašská Rally ValMez 2022 – pierwsza runda sezonu Rajdowych Mistrzostw Czech i druga runda sezonu Rajdowych Mistrzostw Słowacji. Na trasie pojawili się m.in. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Załoga ORLEN Team swoim znakomitym tempem zaskoczyła rywali, kibiców i ekspertów. Nazwisko Marczyk było w Międzyrzeczu Wołoskim i okolicach odmieniane przez wszystkie przypadki.

/ Materiały prasowe

40. Kowax Valašská Rally ValMez 2022 stanowił pierwszą rundę mistrzostw Czech i drugą rundę mistrzostw Słowacji. Stanowił też - co najważniejsze dla polskich kibiców - końcowy etap przygotowań Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka do debiutu w Rajdowych Mistrzostwach Świata WRC - Rajdu Chorwacji. To właśnie testy - sprawdzian świeżo odebranego z fabryki egzemplarza Škody Fabii Rally2 evo oraz nowych mieszanek opon Pirelli były w ten weekend najważniejsze.

Marczyk i Gospodarczyk rozpoczęli imprezę od mocnego uderzenia, wygrywając odcinek testowy Branky. To sprawiło, że nie tylko czeska czołówka - niezwykle mocna na swoich trasach - ale również fanatyczne rzesze miejscowych kibiców - byli w niemałym szoku. Załoga ORLEN Team, co ważne powtórzyła ten wyczyn w sobotę, już podczas rajdu, wygrywając OS6 Choryně 2.

Rajdowi eksperci wiedzą, jak trudne jest pokonanie Czechów na ich własnym terenie. Zwycięstwo odcinkowe z Janem Kopeckim, ośmiokrotnym mistrzem Czech, mistrzem świata WRC 2, mistrzem Europy, Azji i Pacyfiku, czy z Vaclavem Pechem, ośmiokrotnym mistrzem Czech, trzykrotnym mistrzem Słowacji, startującym samochodem klasy WRC, to wybitne osiągnięcie.

Ostatecznie Marczyk i Gospodarczyk zajęli w debiucie w Valassce świetne czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Oznacza to trzecie miejsce w klasie Rally2 oraz drugie miejsce w klasyfikacji mistrzostw Słowacji. Natomiast to nie wynik jest najważniejszy, a pełne, kompletne testy samochodu i opon w niezwykle zróżnicowanych warunkach. Przez dwa rajdowe dni pogoda w Międzyrzeczu Wołoskim i okolicach zmieniała się jak w kalejdoskopie. Od suchej nawierzchni, przez deszcz, błoto, grad, aż po śnieg, wraz z wszelkimi możliwymi formami przejściowymi. Trudno wyobrazić sobie lepsze warunki do testów.

40. Kowax Valašská Rally ValMez był naszym pierwszym dużym startem w sezonie 2022. Muszę zaliczyć go do udanych, bo w bardzo mocnej obsadzie zajmujemy czwarte miejsce. Należy podkreślić, że byliśmy trzecią załogą wśród samochodów Rally2 i zajęliśmy drugie miejsce w mistrzostwach Słowacji. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z tego, co udało się nam osiągnąć w Czechach - mówił na mecie Mikołaj Marczyk.

Ścigaliśmy się w bardzo zróżnicowanych warunkach. W sobotę droga była mokra i błotnista, w niedzielę raz było sucho, raz padało, a w górskich sekcjach było mnóstwo błota. Poznawaliśmy nowe opony i sprawdzaliśmy ustawienia samochodu, które bez wątpienia przydadzą się w naszym debiucie w mistrzostwach świata WRC - Rajdzie Chorwacji - podsumował kierowca ORLEN Team.

To był niezwykle intensywny weekend, przede wszystkim bardzo wartościowy pod kątem przygotowań do Rajdu Chorwacji. Na odpowiednie testy pozwalała nam pogoda. W sobotę było mokro i błotniście, w niedzielę warunki bardzo się zmieniały. Czeskie asfalty mają to do siebie, że bardzo często zmienia się ich charakterystyka - raz jest to smoła, raz bardziej chropowata nawierzchnia - trzeba umiejętnie do tego podchodzić. Rajd Valasska to był naprawdę niezwykle cenny sprawdzian i lekcja przed sezonem w mistrzostwach świata - zaznaczył Szymon Gospodarczyk.

Główny sprawdzian za dwa tygodnie - Rajd Chorwacji. Tam musimy pokazać wszystko, czego się do tej pory nauczyliśmy. W Czechach wynik końcowy uważam za bardzo dobry. Przegrać tutaj z Janem Kopeckim, Vaclavem Pechem i Filipem Maresem to absolutnie żaden wstyd. Oni są u siebie - Vaclav jechał ten rajd piętnasty raz, Jan dwunasty. To mówi samo za siebie - podsumował pilot Mikołaja Marczyka.

Kolejnym występem załogi Marczyk / Gospodarczyk będzie Rajd Chorwacji. Trzecia runda sezonu Rajdowych Mistrzostw Świata będzie jednocześnie debiutem duetu ORLEN Team na najwyższym poziomie - w WRC. Impreza z bazą w Zagrzebiu odbędzie się w dniach 21-24 kwietnia.