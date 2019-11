Już w najbliższy weekend reprezentacja polskie w hokeju na lodzie rozegra towarzyski turniej o Puchar Niepodległości w Gdańsku. Rywalami biało czerwonych będą Włosi, Japończycy i Węgrzy.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Turniej EIHC o Puchar Niepodległości dla polskich hokeistów jest elementem przygotowań do przyszłorocznych MŚ Dywizji 1B w Katowicach. Jak podkreśla selekcjoner polskiej kadry Tomasz Valtonen mimo, że jest to turniej towarzyski, to zespół będzie się starał osiągnąć w Gdańsku jak najlepsze rezultaty. Zawsze się gra o korzystny wynik. Oczywiście, imprezą najważniejszą są MŚ, ale postaramy się wygrać każdy mecz - zadeklarował.

Przed rokiem w gdańskim turnieju Fin zadebiutował w roli selekcjonera biało-czerwonych. Odmłodzony zespół wypadł dobrze w rywalizacji ze zdecydowanie wyżej notowanymi drużynami Austrii, Danii i Norwegii, jednak z racji awarii lodowiska, dwa spotkania zawodów trzeba było przerwać. Z Gdańska mam dobre wspomnienia. Mam nadzieję, że gospodarze wyciągnęli wnioski i teraz już nie będzie żadnych problemów z taflą - dodał Valtonen.

Finowi pomagają w kadrze rodacy Risto Dufva i odpowiedzialny za szkolenie bramkarzy Tommi Satosaari, którzy na co dzień pracują w GKS Katowice.

Valtonen przejął kadrę latem 2018 po zwolnieniu przez PZHL Kanadyjczyka Teda Nolana, pod którego kierunkiem Polacy spadli do Dywizji 1B mistrzostw świata, czyli na trzeci poziom rozgrywkowy.

Na przełomie kwietnia i maja 2019 Biało-Czerwoni byli blisko powrotu do wyższej dywizji, ale w estońskim Tallinnie zajęli drugie miejsce za Rumunią, która miała tyle samo punktów, ale wygrała bezpośredni mecz. Kolejne mistrzostwa tej dywizji zostaną rozegrane na przełomie kwietnia i maja 2020 w Katowicach. Rywalami Polski będą: Serbia, Litwa, Estonia, Japonia i Ukraina.

Program turnieju EIHC o Puchar Niepodległości:

8 listopada (piątek):

15:00 Węgry - Włochy

18:00 POLSKA - Japonia



9 listopada (sobota):



15:00 POLSKA - Włochy

18:00 Węgry - Japonia



10 listopada (niedziela):

13.00 POLSKA - Węgry

17.00 Włochy - Japonia

Mamy dla was dwie podwójne wejściówki na każdy dzień turnieju w Gdańsku. Pierwszy mecz w piątek 8 listopada o 15:00. By zobaczyć go już z trybun lodowiska Olivii, trzeba odpowiedzieć na pytanie: Od kiedy Tomasz Valtonen jest szkoleniowcem reprezentacji?

Wasze odpowiedzi wyślijcie mailem na adres: fakty@rmf.fm najpóźniej do czwartku 7 listopada 2019 z dopiskiem "Bilet Hokej" i informacją, który dzień turnieju mają obowiązywać bilety. Ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo.