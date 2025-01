Polacy zdobyli trzy medale na mistrzostwach Europy w short tracku. W niedzielę srebrny medal wywalczyła męska czwórka, a sztafeta mieszana zdobyła brązowy krążek. Dzień wcześniej na ostatnim stopniu podium stanął kobiecy kwartet.

Polskie zawodniczki z medalami / FILIP SINGER / PAP/EPA

Niedzielne zmagania w Dreźnie Polacy rozpoczęli w doskonałym stylu, bo... od medalu. W finale pojechała sztafeta mieszana, a trenerzy w decydującym wyścigu wystawili Natalię Maliszewską, Michała Niewińskiego, Diane Selliera i Kamilę Stormowską. Polacy długo jechali po medal, ale niestety Niewiński upadł i Biało-Czerwoni spadli na czwarte miejsce. Ostatecznie jednak okazało się, że Polak został sfaulowany przez Włocha, przez co wykluczono tę ekipę.

Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam dwa razy stanąć na podium i to z drużyną. To coś innego niż medale indywidualne. Ta radość rozkłada się na cały zespół, możemy to dłużej przeżywać między sobą. Jestem dumna, że mogłam zostać częścią tego teamu - powiedziała Maliszewska.

Na koniec całych zawodów nasi zawodnicy wystartowali jeszcze w męskiej sztafecie na dystansie 5000 metrów. Trenerzy wystawili Niewińskiego, Kuczyńskiego, Thomasa i Selliera. Biało-Czerwoni przyjechali na metę jako trzeci, ale w związku z wykluczeniem obrońców tytułu Holendrów, ostatecznie odebrali srebrne medale (również Paweł Adamski, który jechał w ćwierćfinale).

Zawody indywidualne

Polacy mieli jeszcze szanse na medale w konkurencjach indywidualnych. Stormowska finał 1500 m ukończyła na siódmym miejscu. Pewny awans do finału na dystansie 1000 metrów uzyskał natomiast Niewiński, co dawało duże nadzieje. Pojechał znacznie lepiej od Selliera, który swój występ zakończył na ćwierćfinale. W decydującym wyścigu Niewiński jechał po medal, jednak wywrócił się na jednym z ostatnich okrążeń i to pozbawiło go krążka. W efekcie zajął tylko piątą pozycję.

Indywidualnie stać mnie było na o wiele więcej. Byłem na to gotowy. Niestety, miałem też trochę pecha... Nie załamuję się. Podczas tych zawodów zbudowałem wiele pewności siebie. Jako kadra możemy być zadowoleni, bo wyjeżdżamy z trzema medalami - podkreśla Niewiński.

Upadek Michała Newińskiego / FILIP SINGER / PAP/EPA

Koniec końców, mamy najlepszy rezultat w historii

Biało-Czerwoni, wliczając brązowy medal sztafety kobiecej zdobyty w sobotę, wywalczyli trzy krążki, co jest ich najlepszym wynikiem w historii. W dorobku mają już piętnaście medali.

Mieliśmy kilka szans medalowych więcej. Liczyliśmy, że zdobędziemy siedem krążków, a mamy trzy. Poziom był jednak bardzo wysoki, nasi zawodnicy notowali bardzo dobre czasy. To pokazuje, że ich poziom sportowy rośnie, podobnie jak siła sztafet. W 2018 roku, gdy wspólnie z Gregorym Durandem obieraliśmy stanowiska trenerów kadry, obiecaliśmy, że zbudujemy te sztafety. Trwało to tyle lat, ale teraz widać, że w tej grupie jest siła. Cieszymy się, że prawie wszyscy wyjeżdżamy z Drezna z medalami - podsumowała Urszula Kamińska, trenerka naszej kadry.

Wyniki

Kobiety

500 m (rywalizowało 30 zawodniczek)

1. Petra Jaszapati (Węgry) 43,087

2. Arianna Sighel (Włochy) 43,236

3. Chiara Betti (Włochy) 43,345

...

9. Natalia Maliszewska (Polska)

10. Nikola Mazur (Polska)

12. Kamila Stormowska (Polska)

1500 m (30)

1. Xandra Velzeboer (Holandia) 2.38,364

2. Gloria Ioriatti (Włochy) 2.38,451

3. Elisa Confortola (Włochy) 2.38,529

...

7. Kamila Stormowska (Polska)

10. Gabriela Topolska (Polska)

Mężczyźni

1000 m (45)

1. Pietro Sighel (Włochy) 1.23,788

2. Jens van 'T Wout (Holandia) 1.23,797

3. Luca Spechenhauser (Włochy) 1.24,121

...

5. Michał Niewiński (Polska)

19. Diane Sellier (Polska)

42. Łukasz Kuczyński (Polska)

sztafeta 5000 m (12)

1. Włochy 6.47,181

(Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

2. Polska 6.47,353

(Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Diane Sellier, Neithan Thomas)

3. Belgia 6.48,712

(Stijn Desmet, Warre Noiron, Ward Pétré, Warre Van Damme)

sztafeta mieszana 2000 m (9)

1. Francja 2.40,460

(Etienne Bastier, Quentin Fercoq, Aurelie Leveque, Cloe Ollivier)

2. Holandia 2.48,607

(Teun Boer, Zoe Deltrap, Jens Van 'T Wout, Michelle Velzeboer)

3. Polska 2.54,651

(Natalia Maliszewska, Michał Niewiński, Diane Sellier, Kamila Stormowska)