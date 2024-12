Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w poniedziałek wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem na północy kraju. Jego prędkość w porywach osiągnie nawet 85 km/h.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem w dwóch województwach na północy kraju. Ostrzeżeniami objęto powiaty pucki, wejherowski, lęborski i słupski w woj. pomorskim, a także powiaty sławieński, koszaliński, kołobrzeski i gryficki w woj. zachodniopomorskim.

Na terenach objętych ostrzeżeniami Instytut prognozuje wystąpienie silnego wiatru z południowego zachodu i zachodu, o średniej prędkości do 45 km/h. Prędkość wiatru w porywach może wynieść nawet 85 km/h - wynika z komunikatu.

Alerty przed silnym wiatrem będą obowiązywać od godz. 18 w poniedziałek do godz. 5 we wtorek.

Ponadto do godz. 10 w piątek, na terenie pow. puckiego, wejherowskiego, lęborskiego, słupskiego i sławieńskim, w strefie nadmorskiej IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, a w porywach do 70 km/h. Wiać będzie z południowego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Jaka pogoda w poniedziałek?

Dziś w całym kraju zachmurzenie z możliwymi przejaśnieniami, na północy zachmurzenie może być całkowite. Na północy wystąpią słabe opady deszczu, szczególnie na wybrzeżu i na Pomorzu.

Temperatura wyniesie od 3-4 stopni na południu i na zachodzie do 6 nad morzem i w niektórych rejonach południowych. Z powodu wiatru fenowego temperatura w rejonach podgórskich, zwłaszcza w Sudetach, może wzrosnąć do nawet 10 stopni.

W nocy na całym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy zachmurzenie całkowite. Na południu kraju prognozuje się spore rozpogodzenia. Na północy wystąpią słabe opady deszczu, a miejscami na południu może wytworzyć się mgła ograniczająca widoczność do ok. 300 metrów - powiedziała synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.

Temperatura na południu wyniesie od ok. minus 3 do minus 1 st. W centrum - ok. 1-2 st. Najcieplej nad morzem, tam do 5 st. C. - dodała synoptyk IMGW.

Na południu wiatr będzie południowo-zachodni i słaby. Im bardziej będziemy się przemieszczać w kierunku północy kraju, tym będzie wzrastać siła wiatru - zaznaczyła Grażyna Dąbrowska. Na wybrzeżu wiatr będzie dość silny, w porywach do 85 km/h. Na północy, poza wybrzeżem, porywy do ok. 55-60 km/h. Wiatr południowo-zachodni.