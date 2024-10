Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 w chińskim Ningbo. Polka przegrała z Czeszką Kateriną Siniakovą 2:6, 4:6.

Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 w Ningbo / GLYN KIRK/AFP/East News / East News

Po imponującym turnieju w Wuhan, gdzie Linette doszła do ćwierćfinału, co dało jej awans na 40. miejsce w światowym rankingu, Polka udała się do Ningbo. Wzięła tam udział w turnieju WTA 500.

W pierwszej rundzie zmierzyła się z Czeszką Kateriną Siniakovą.

W pierwszym secie meczu polska tenisistka nie wygrała ani jednego gema przy własnym podaniu i skończyła go z przegraną 2:6. Drugi rozpoczął się podobnie, jednak Polka szybko odrobiła stratę i gra była wyrównana do stanu 4:4.

Pojedynek zakończył się w dziesiątym secie, kiedy Siniakova wykorzystała trzeciego meczbola. Był to piąty mecz w karierze Linette rozegrany przeciwko Czeszce. Do tej pory Polka wygrała z nią trzy razy.