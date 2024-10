...ale w praktyce da się je ominąć

Od kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, nastąpił gwałtowny wzrost eksportu używanych samochodów do Kazachstanu, Kirgistanu i Armenii - wszystkie te kraje są członkami unii celnej kierowanej przez Rosję. Oznacza to, że pojazd zarejestrowany w dowolnym z tych krajów może być przewożony do Rosji z minimalnymi taryfami celnymi. Dane z gruzińskiej krajowej agencji statystycznej sugerują, że samochody rzeczywiście trafiają do Rosji. Mówi się, że w 2022 r. Gruzja wyeksportowała do Kazachstanu 7352 używanych samochodów, podczas gdy w 2023 r. liczba ta wyniosła 39 896, co stanowi ponad pięciokrotny wzrost.

To, co w Stanach jest za drogie, w Gruzji się opłaca

Solidna pozycja Gruzji na rynku samochodowym wynika m.in. z dostępu do towarów z Europy poprzez porty nad Morzem Czarnym. Eksport do Azji Centralnej umożliwia bliskość portu w Baku w Azerbejdżanie. Duże znaczenie ma także koszt naprawy uszkodzonych samochodów z USA. Gulaszwili wskazał, że większości z nich nie opłaca się naprawiać w Ameryce.

W USA odbudowa samochodu i ponowne uczynienie go legalnym zajmuje sześć miesięcy i kosztuje, powiedzmy 5 tys. dolarów. W Gruzji zajmuje to miesiąc i kosztuje tysiąc dolarów - powiedział handlarz w rozmowie z brytyjskim portalem.

Większość aut sprowadzanych do Gruzji jeździ na benzynę lub olej napędowy, ale Dawid Gulaszwili wskazał, że rośnie zapotrzebowanie na auta elektryczne, a w szczególności hybrydowe. Około 30 proc. aut, które obecnie sprowadzamy to hybrydy - powiedział, dodając, że tempo wzrostu tego segmentu wynosi 300-400 proc. kwartał do kwartału. Największym rynkiem odsprzedaży Tesli jest Ukraina. CAI ma tam 100 pracowników.

To bardzo drogie i ryzykowne, ale staramy się nabrać rozpędu na tamtejszym rynku. Na Ukrainę eksportujemy także wiele pick-upów, które są używane do walki z Rosjanami - podsumował.