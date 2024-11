Wieczorem w Madrycie Real zagra z AC Milanem. To najciekawszy dziś mecz piłkarskiej Ligi Mistrzów. Sukcesy z oboma klubami odnosił obecny trener „Królewskich” Carlo Ancelotti. Sentymentalna podróż czeka trenera Bayeru Leverkusen Xabiego Alonso. Jego zespół zagra na wyjeździe z Liverpoolem, a Hiszpan przez kilka lat grał w ekipie „The Reds”.

Lucas Vazquez i Vinicius Junior z Realu Madryt / Senis-Cebolla/ALFAQUI / PAP/Newscom

Rywalizacja Realu z Milanem to kilkadziesiąt lat historii europejskiego futbolu. Po raz pierwszy obie ekipy w Pucharze Europy grały ze sobą w latach 50. W 1958 roku w finale rozgrywanym w Brukseli Real wygrał po dogrywce 3:2. To był jedyny finał z udziałem tych zespołów.

Co ciekawe w XXI wieku Real i AC Milan w Lidze Mistrzów grały przeciwko sobie tylko w fazie grupowej. Bilans 15 meczów to 6 zwycięstw Realu, 3 remisy i 6 zwycięstw Milanu.

Oba kluby łączy oczywiście Carlo Ancelotti. Z Milanem zdobył dwukrotnie Ligę Mistrzów. Z Realem dokonał tego trzykrotnie. Z oboma zespołami zdobywał też mistrzostwo kraju. W Milanie występował także jako piłkarz. Zresztą w sezonie 1988/89 w półfinale Pucharu Europy wbił gola Realowi w półfinale wygranym przez włoską drużynę 5:0. To był wielki Milan z van Bastenem, Rijkaardem i Gullitem. Później po pokonaniu Steauy Bukareszt klub z Mediolanu zdobył trofeum.

Sentymentalna podróż Xabiego Alosno

Sentymentalna podróż czeka trenera Bayeru Leverkusen Xabiego Alosno. Niemiecka drużyna zagra bowiem na wyjeździe z Liverpoolem, a Hiszpan przed laty zagrał w 210 meczach ekipy "The Reds". Do Liverpoolu trafił w sierpniu 2004 roku i spędził w zespole pięć lat, po czym powędrował do Realu.

Alonso zagrał m.in. w pamiętnym finale Ligi Mistrzów, w którym Liverpool pokonał AC Milan, a bohaterem został Jerzy Dudek. Hiszpański pomocnik strzelił w tamtym spotkaniu bramkę na 3:3. To była dobitka po własnym, nieudanym rzucie karnym. Po trzech kolejkach fazy ligowej Liverpool i Bayer mają identyczny stosunek bramek (6:1), ale Anglicy mają do tego komplet zwycięstw. Klub z Leverkusen zanotował remis z drużyną Brest.

Skorupski kontra Majecki

Mecz polskich bramkarzy szykuje nam się w Bolonii. Gospodarze z Łukaszem Skorupskim między słupkami zagrają z AS Monaco. W tej drużynie pierwszym bramkarzem jest Radosław Majecki. Bologna na razie w Champions League rozczarowuje. Jeden punkt na koncie, brak strzelonej bramki. Natomiast Monaco nawiązuje na razie do swoich najlepszych lat. Zwycięstwo nad FC Barceloną to duża niespodzianka. Bilans uzupełniają: remis z Dinamem Zagrzeb i wygrana nad Crveną Zvezdą Belgrad.

Siedem punktów na koncie ma także Manchester City. Drużyna po remisie 0:0 z Interem wysoko pokonała Slovan Bratysława i Spartę Praga. Teraz poprzeczka wędruje jednak wyżej. Wyjazdowy pojedynek ze Sportingiem Lizbona nie musi być spacerkiem. Portugalski klub w rodzimej lidze wygrał 10 z 10 meczów. Ma świetny bilans bramkowy 35:3. W Lidze Mistrzów podobnie jak "The Citizens" - 7 punktów na koncie. Natomiast tak trudnego rywala Lizbończycy jeszcze w tej edycji nie mieli.

Bardzo ciekawie zapowiada się starcie OSC Lille z Jventusem. Francuski klub ma już na koncie dwa niespodziewane zwycięstwa: u siebie z Realem Madryt i na wyjeździe z... Atletico Madryt. Do tego porażka ze wspomnianym już Sportingiem. Teraz na północ Francji przyjeżdża Juventus. Klub z Turynu ostatnio przegrał z VfB Stuttgart po golu straconym w doliczonym czasie. Poza tym ma na koncie dwa zwycięstwa (PSV, RB Lipsk).

Slovan Bratysława w końcu zapunktuje?

Być może największą szansę na punkty w Lidze Mistrzów będzie miał wieczorem Slovan Bratysława. Mistrzowie Słowacji zanotowali już trzy porażki, ale teraz do Bratysławy przyjeżdża Dinamo Zagrzeb, a to drużyna, która może pokazać różne oblicza. W tej edycji Champions League przegrała 2:9 z Bayernem, ale też zremisowała z AS Monaco i pokonała RB Salzburg. Drużyna z Chorwacji liczy na przedłużenie dobrej passy i będzie w wieczornym meczu faworytem.

Ciekawe jak na ostatnią porażkę z Realem (2:5) zareagują piłkarze Borussii Dortmund. Wieczorem rywala mają słabego. Sturm Graz zanotował na razie trzy porażki. Dortmundczycy mają sporo problemów z kontuzjami, ale w weekend wygrali w Bundeslidze prestiżowy pojedynek z RB Lipsk. Do długiej listy leczących się piłkarzy dołączył Marcel Sabitzer. Zatem rywal Borussii teoretycznie łatwy, ale trener Nuri Sahin ma sporo zmartwień związanych z wyborem meczowego składu.

Wtorkowe mecze Ligi Mistrzów:

PSV - Girona (18:45)

Slovan Bratysława - Dinamo Zagrzeb (18:45)

Bologna - AS Monaco (21:00)

Borussia Dortmund - Sturm Graz (21:00)

Celtic Glasgow - RB Lipsk (21:00)

OSC Lille - Juventus (21:00)

Liverpool - Bayer Leverkusen (21:00)

Real Madryt - AC Milan (21:00)

Sporting Lizbona - Manchester City (21:00)