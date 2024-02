"Po kilku niefortunnych występach w końcówce 2023 roku, polski napastnik znów przyniósł sukces FC Barcelonie. W ostatnich tygodniach Robert Lewandowski robi w klubie to, do czego został sprowadzony, czyli strzela gole" - mówił w Radiu RMF24 Leszek Orłowski, dziennikarz tygodnika "Piłka Nożna" oraz ekspert CANAL+ Sport.

Robert Lewandowski cieszy się ze strzelonego gola w meczu z RC Celta / Salvador Sas / PAP

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski w formie. Czy zostanie w FC Barcelonie?

Podczas rozmowy w RMF24 z Piotrem Salakiem, Leszek Orłowski opowiadał i komentował obecną sytuację oraz kondycję Roberta Lewandowskiego. Poruszono także kwestię reputacji Polaka w hiszpańskich mediach oraz jego przyszłość w katalońskim zespole - FC Barcelona.

Remis FC Barcelony z SSC Napoli

FC Barcelona zremisowała wczoraj na wyjeździe w Neapolu z SSC Napoli 1:1. Piotr Salak zapytał eksperta o to, jakie znaczenie dla hiszpańskiego klubu ma wynik meczu 1/8 Ligi Mistrzów.

Zważywszy na to, jak słabo spisuje się Napoli w rozgrywkach Serie A, można powiedzieć, że oczekiwania były większe, co do wynik oraz samej wygranej. Ale remis w meczu wyjazdowym fazy pucharowej Ligi Mistrzów z założenia jest wynikiem korzystnym. Oczywiście jest pewien żal, że tego zwycięstwa nie udało się dowieść do końca, ale w mediach hiszpańskich nie ma jakiegoś specjalnego rozdzierania szat - mówił ekspert. Szklanka jest bardziej do połowy pełna niż pusta - dodał Orłowski.

Jaka przyszłość czeka Lewandowskiego w Barcelonie?

W ostatnim czasie Robert Lewandowski odzyskał formę i jego wkład w wyniki zespołu jest bardzo duży. Jednak wraz z końcem 2023 roku mogło się wydawać, że napastnik rozstanie się z klubem.

Tak, pod koniec ubiegłego roku można było dojść do wniosku, że przygoda Roberta z Barceloną zbliża się do końca i klub będzie go chciał wypchnąć w czerwcu wszelkimi sposobami. Oczywiście nie musiałoby się udać, bo Lewandowski ma jeszcze ważny kontrakt na kolejny sezon. Zarówno jemu, jak i rodzinie, gra w Barcelonie bardzo się podoba - powiedział w rozmowie Orłowski. Jednak w ostatnich tygodniach Lewandowski znów robi w klubie to, po co został sprowadzony, czyli strzela gole - zauważył rozmówca.

Ekspert podkreślił również, że piłkarz w takiej formie jest dla klubu bardzo cenny. Zdaniem Orłowskiego Roberta należy w klubie koniecznie zatrzymać. Z kolei prezentując poziom z końca ubiegłego roku - rozgrywając serię kilku spotkań bez trafień do bramki - jest sporym obciążeniem, a na miejsce takiego zawodnika trzeba byłoby szybko znaleźć odpowiednie zastępstwo.

Sprawa przyszłości Lewandowskiego w Barcelonie jest zawieszona, nikt ostatnio nic na ten temat nie mówi. Wszyscy czekają, jak Lewandowski będzie ten sezon kończył, czy w marcu, kwietniu, maju, w tych miesiącach będzie prezentował swoją wersję z ostatnich tygodni, czy też znów popadnie w jakiś stupor i przestanie strzelać gole, a przez to pomagać zespołowi. Tak naprawdę od tego wszystko zależy. W tej chwili nic nie jest przesądzone - dodaje ekspert.

Co na temat Roberta sądzą Hiszpanie?

Piotr Salak zapytał jaką reputację ma w hiszpańskiej prasie polski napastnik. Zdaniem Orłowskiego tamtejsze media nie prezentują stałej opinii o Lewandowskim, zmienia się ona wraz jego rosnącymi lub malejącymi sukcesami.