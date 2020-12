Breakdance zostanie po raz pierwszy włączony do programu igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, w którym znajdą się również debiutujące już w przyszłym roku w Tokio: wspinaczka sportowa, surfing i skateboard - potwierdził Komitet Wykonawczy MKOl.

Breakdance dołączy do grona tradycyjnych olimpijskich sportów. / Derajinski Daniel / PAP/Abaca

Breakdance, wspinaczka sportowa, surfing i skateboard dołączą do 28 tradycyjnych olimpijskich sportów. Komitet Wykonawczy MKOl ustalił ostateczny program igrzysk w Paryżu.

W porównaniu z przyszłoroczną olimpiadą w Tokio zmniejszy się łączna liczba sportowców (z 11 092 do 10 500) oraz konkurencji (z 339 do 329).



Po raz pierwszy w historii igrzysk odsetek startujących kobiet wyniesie dokładnie 50 proc. W ostatnich latach ten wskaźnik systematycznie rósł - w 2016 roku w Rio de Janeiro wynosił 45,6 proc., a w przyszłym roku w Tokio będzie to 48,8 proc.



Więcej kobiet

MKOl zapowiedział, że w Paryżu wystartuje tyle samo zawodniczek i zawodników w 28 z 32 dyscyplin, a parytet uda się osiągnąć po raz pierwszy w lekkoatletyce, boksie i kolarstwie.



Więcej kobiet wystartuje w pływaniu (konkurencje synchroniczne) i gimnastyce (artystyczna tylko z udziałem pań), natomiast mężczyzn - w piłce nożnej (16 drużyn męskich, 12 kobiecych) oraz w zapasach.



Z lekkoatletycznego programu igrzysk wykreślono chód mężczyzn na 50 km, który zastąpi nieokreślona jeszcze "konkurencja mieszana". Łącznie planuje się 32 konkurencje z jednoczesnym udziałem kobiet i mężczyzn, o cztery więcej niż w Tokio 2021.



W kajakarstwie wprowadzone zostaną dwie konkurencje slalomu ekstremalnego w miejsce dwóch na torze klasycznym. W strzelectwie nowością będzie skeet drużyn mieszanych.



Dyscyplina, w której nastąpi największa redukcja uczestników, to podnoszenie ciężarów. Na pomoście wystąpi tylko 120 sportowców w porównaniu ze 196 w Tokio i 260 w Rio de Janeiro.



Będą nowe dyscypliny

Szef MKOl Thomas Bach podkreślił, że nowe dyscypliny w programie igrzysk - breakdance, wspinaczka sportowa, surfing i skateboard - są ukłonem w stronę młodzieży.

Są to dyscypliny integracyjne, bardzo popularne i mogą być uprawiane poza tradycyjnymi arenami sportowymi - powiedział Bach.