Aleksander Zniszczoł zajął ósme miejsce i był najlepszy z Polaków w inauguracyjnych zawodach Letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Courchevel. Zwyciężył Szwajcar Gregor Deschwanden. W niedzielę drugi konkurs we Francji.

Aleksander Zniszczoł / Andrzej Grygiel / PAP

Zniszczoł osiągnął 127,5 i 122 metry, co wraz z ocenami za styl dało mu notę 217 pkt. Zwycięzca uzyskał 130,5 oraz 115,5 m i wygrał pewne z notą 238,3 pkt.

Obok Szwajcara na podium stanęli Bułgar Władimir Zografski - 230,2 pkt (132 i 118 m), a także Austriak Marco Woergoetter - 228,9 (123 i 124 m).



Klemens Murańka był 13., tuż za nim sklasyfikowano Macieja Kota, Kacper Juroszek zajął 17. pozycję, a Jakub Wolny - 19.



W Courchevel brakuje całej krajowej czołówki, z mistrzem Igrzysk Europejskich Dawidem Kubackim na czele. W Letniej GP był on najlepszy w 2017, 2019, 2020 i 2022 roku. Pod tym względem jest najbardziej utytułowanym skoczkiem. Odniósł 14 zwycięstw w konkursach.



We Francji, poza najlepszymi biało-czerwonymi, brakuje wszystkich innych skoczków z czołowej "20" ostatniej edycji Pucharu Świata.



W Courchevel nie startują też reprezentantki Polski. Sobotni konkurs wygrała Słowenka Nika Kriznar.



Konkursy w Courchevel to pierwsze zawody elity z wprowadzonymi zmianami limitów startowych. Reprezentacje Japonii, Polski i Słowenii mogą wystawić pięciu zawodników. Austriacy, Niemcy i Norwegowie skorzystają z sześcioosobowej kadry dzięki dodatkowym miejscom startowym, wywalczonym w ostatnim okresie Pucharu Kontynentalnego.



Za tydzień skoczkowie przeniosą się do Szczyrku, gdzie zawody mają mieć dużo mocniejszą obsadę.



Następnie będą rywalizować w rumuńskim Rasnovie (23-24 września), austriackim Hinzenbach (30 września-1 października) i niemieckim Klingenthal (7-8 października). W tegorocznej Grand Prix odbędzie się łącznie dziewięć konkursów indywidualnych oraz jedna rywalizacja mikstów.



Wyniki sobotniego konkursu:



1. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 238,3 pkt (130,5/115,5 m)

2. Władimir Zografski (Bułgaria) 230,2 (132,0/118,0)

3. Marco Woergoetter (Austria) 228,9 (123,0/124,0)

...

8. Aleksander Zniszczoł (Polska) 217,0 (127,5/122,0)

13. Klemens Murańka (Polska) 188,4 (123,0/106,0)

14. Maciej Kot (Polska) 184,0 (113,0/112,0)

17. Kacper Juroszek (Polska) 179,3 (116,0/105,5)

19. Jakub Wolny (Polska) 178,9 (109,0/111,5)