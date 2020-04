Hiszpańska Liga Piłki Nożnej (La Liga) - odpowiadająca za rozgrywki ekstraklasy w tym kraju - poinformowała, że ma przygotowane warianty wznowienia treningów przez kluby, ale decyzja o powrocie na boisko będzie uzależniona od zgody władz medycznych.

Stadion Valencia CF na zdjęciu ilustracyjnym / MANUEL BRUQUE / PAP/EPA

"Każda decyzja o powrocie do gry będzie podlegać przepisom przyjętym przez władze służby zdrowia" - oświadczyła La Liga w poniedziałkowym oświadczeniu.

Z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki są zawieszone od 12 marca, na razie do 26 kwietnia, ale wiadomo już, że w tym terminie nie zostaną wznowione. Według prezesa La Liga Javiera Tebasa, obecnie rozważane są trzy warianty powrotu do gry - 28-29 maja, 6-7 czerwca i 28 czerwca.

Zespoły chciałyby jednak chociaż częściowo wznowić treningi, na co nie wyraża zgody ministerialna Najwyższa Rada Sportu (CSD). Z tego powodu planowane na wtorek zajęcia musiał odwołać Real Sociedad.

"Futbol nie zostanie wznowiony, gdy Tebas to powie, czy kiedy ja to powiem lub prezes CSD, ale kiedy władze medyczne na to zezwolą" - oświadczył ostatnio minister kultury i sportu Jose Manuel Rodriguez Uribes.

Hiszpania jest jednym z najbardziej doświadczonych pandemią koronawirusa krajem. Zmarło tam już 17489 zakażonych osób.