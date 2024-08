Śląsk Wrocław mimo wczorajszej wygranej ze szwajcarskim St. Gallen 3:2 odpadł z eliminacji Ligi Konferencji Europy. Spotkanie wzbudziło wiele kontrowersji: piłkarze polskiego klubu mają pretensje do chorwackiego sędziego Duje Strukana. Niewykluczone, że złożą protest do UEFA.

Sędzia Duje Strukan (C-tył) pokazuje czerwoną kartkę Nahuelowi Leivie (C,#10) ze Śląska Wrocław podczas rewanżowego meczu 3. rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji z FC St.Gallen / PAP/Maciej Kulczyński /

Chorwacki arbiter powtórzył rzut karny, który najpierw obronił bramkarz Śląska. Zdaniem trenera polskiego klubu, sędzia powinien wcześniej sprawdzić na wideoweryfikacji, czy było to konieczne.

Jacek Magiera uważa też, że sędzia niesłusznie dał piłkarzom Śląska żółte kartki za symulowanie, przez co musieli opuścić boisko.

Zarówno Alex Petkow, jak i Arnau Ortiz byli trafieni w nogę przez zawodników Saint Gallen. Także były podstawy do tego, żeby podyktować karnego. A nawet jeśli nie karnego dla Śląska, to żółtych kartek, a w konsekwencji czerwonych - sędzia dawać nie powinien - uważa trener.



Do sprawy odniósł się nawet minister sportu Sławomir Nitras, który napisał na portalu X, że wrocławianie grali ośmiu na dwunastu mając na myśli właśnie sędziego.