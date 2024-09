W niedzielę biegacze z 24 krajów zmierzyli się w Krakowie na trasie 17. PKO Biegu Trzech Kopców. Do pokonania mieli ponad 13-kilometrową malowniczą trasę, prowadzącą między trzema krakowskimi kopcami: Krakusa, Kościuszki i Piłsudskiego. Na najwyższym podium stanęli Kenijczycy: Hilary Kiptum Maiyo Kimaiyo i Glorius Jepkirui. Pakiety startowe odebrało 3230, a wystartowało 3133 osób, co oznacza rekord frekwencji. W 2019 roku było 2971 uczestników.

Zwycięzcy Biegu Trzech Kopców w Krakowie / Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie / Materiały prasowe

Najszybciej trasę Biegu Trzech Kopców pokonał zawodnik z Kenii Hilary Kiptum Maiyo Kimaiyo. Zajęło mu to 43 minuty i 19 sekund. Tym samym Kimaiyo powtórzył swój sukces z 2017 roku. Za nim na podium uplasował się jego rodak Albert Kipkorir Tonui, trzecie miejsce zajął Polak Dariusz Boratyński.

Zwycięzca Kenijczyk Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo uzyskał czas 43:19 / Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie / Materiały prasowe

Wśród kobiet wygrał Kenijka Glorius Jepkirui z czasem 54:01. Kolejne miejsca na podium zajęły Polki: Aleksandra Bazułka i Monika Szorek.

Zyciężczyni Glorious Jepkirui dystans ponad 13 kilometrów pokonała w czasie 45:01. / Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie / Materiały prasowe

Od kopca do kopca

To jedyny w Polsce bieg górski, którego trasa wiedzie przez centrum dużego miasta.

Różnica wzniesień na dystansie 13 km wynosi 160 m, a bieg prowadzi zarówno po utwardzonej, jak i nieutwardzonej nawierzchni. To bieg w typie anglosaskim, tzn. że jego trasa prowadzi raz w górę raz w dół (w odróżnieniu od wersji alpejskiej, gdzie trasa tylko się wznosi).

Dla biegaczy, którzy od kilkunastu już lat tłumnie ściągają na krakowski bieg z całej Polski, magnesem na pewno jest wyjątkowa sceneria zawodów.

Start zawsze znajduje się pod kopcem Krakusa, trasa wiedzie Bulwarami Wiślanymi i przez Las Wolski. Biegacze mijają m.in. kładkę o. Bernatka, kościół na Skałce, Wawel, klasztor Norbertanek, kopiec Kościuszki.

Ludzie tworzą fajną atmosferę. W ogóle trasa jest przepiękna - podkreślał jeden z biegaczy, z którym rozmawiała przed startem Agata Nurek, reporterka RMF FM.

A jakie macie sposoby na to, by wbiec na te kopce? Bo to chyba jest najbardziej wymagające - dociekała dziennikarka.

Nie myśleć o zmęczeniu, Myśleć o tym, że to jest fajna zabawa, przyjemność i po prostu się wbiega - odpowiedział biegacz.

Kilka razy wcześniej jak się wbiegnie na te kopce, to teraz jest łatwiej - wyjawiła biegaczka.

Rekord frekwencji

Tegoroczny przebieg trasy był identyczny, jak podczas ubiegłorocznej edycji imprezy. "Skorygowana w środkowej części trasa (z uwagi na nadal trwający remont ul. Kościuszki) spotkała się z bardzo dobrym odbiorem uczestników" - podkreślali organizatorzy z Zarządu Infrastruktury Sportowej.

Trasa 17. PKO Biegu Trzech Kopców / Materiały prasowe

Biegacze wystartowali o g. 10.30 ze Wzgórza Lasoty pod Kopcem Krakusa, meta znajdowała na Wzgórzu Sowiniec pod Kopcem Piłsudskiego. Limit czasu na pokonanie trasy wynosił 2 godziny.

Atmosfera rewelacja, pogoda się udała, widoki piękne. Kraków można przy okazji zwiedzić - dzielił się wrażeniami z reporterką RMF FM jeden z biegaczy.

Na liście startowej biegu widniały nazwiska przedstawicieli 24 krajów świata.

Bieg Trzech Kopców jest drugim etapem Królewskiej Triady Biegowej, którą tworzą również Cracovia Maraton i Cracovia Półmaraton Królewski. Ta ostatnia impreza odbędzie się 20 października.