Nie błąd szachowy a niedokładne kliknięcie myszką zadecydowało o tym, że Magnus Carlsen przegrał swoją ostatnią oficjalną partię, jako urzędujący mistrz świata w szachach. W pojedynku odwiecznych rywali Norweg musiał uznać wyższość Amerykanina Hikaru Nakamury, który w finale turnieju Chessable Masters 2023 walczy z innym reprezentantem USA Fabiano Caruaną.

Magnus Carlsen / KOEN VAN WEEL / PAP/EPA

Norweg, uznawany przez niektórych za najlepszego gracza w historii dyscypliny pozostawał niepokonany w najbardziej prestiżowych rozgrywkach szachowych od 2013 roku. Magnus Carlsen zszokował świat, gdy w ubiegłym roku zapowiedział, że nie zamierza bronić tytułu szachowego mistrza świata. Brak udziału w turnieju mistrzowskim nie oznaczał jednak, że Carlsen całkiem wycofa się ze sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Umiejętności Norwega możemy wciąż podziwiać w turniejach rozgrywanych na całym świecie.

Jednym z nich jest turniej Chessable Masters należący do cyklu Champions Chess Tour, gdzie oprócz samego Carlsena występuje ścisła czołówka najlepszych szachistów globu. Zawody rozgrywane są w trybie online.

W finale drabinki przegranych Norweg zmierzył się w czwartek z Hikaru Nakamurą. Amerykanin zajmuje 5. pozycję w rankingu FIDE i jest uznawany za równorzędnego wobec Magnusa Carlsena w kategorii szachów szybkich. Pojedynki tych dwóch od dawna uznawane są za klasyki i niemal za każdym razem dostarczają widzom niesamowitych emocji.

Podobnie było i tym razem, chociaż Carlsen będzie chciał o tym meczu jak najszybciej zapomnieć. W pierwszych dwóch partiach padł remis. W dogrywce, grający czarnymi Nakamura bronił się długo mimo nieco gorszej pozycji. W końcówce partii aktualny mistrz świata wykonał nieostrożny ruch myszką, który spowodował, że Amerykanin mógł zbić hetmana białych i w efekcie wygrać cały mecz.

Wideo youtube

Wiem, że on jest największym zawodnikiem wszechczasów, ale nie może wygrywać każdego meczu! Nikt nie może mieć szczęścia cały czas. To miłe, że w końcu coś potoczyło się po mojej myśli - skomentował przebieg rozgrywki dla portalu Chess.com Hikaru Nakamura i dodał, że w ostatnim czasie znalazł sposób, by nie poddawać się presji, grając przeciwko Carlsenowi. Presji, która przez długi czas powodowała, że w kluczowych momentach popełniał błędy.

Ten mecz przejdzie do historii, jako ostatni, który Magnus Carlsen zagrał w turnieju oficjalnej rangi będąc urzędującym mistrzem świata w szachach.