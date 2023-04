W Święta Wielkanocne w RMF FM gościć będą największe gwiazdy polskiej muzyki i najpopularniejsi tik tokerzy, znane pary wcielą się w Romea i Julię, a Jacek Tomkowicz poprowadzi wielki radiowy talk-show. Reporterzy Faktów RMF FM odwiedzą m.in. Zalipie, Grenadę i krakowski Emaus.

W Wielki Piątek w Faktach RMF FM odwiedzamy Arcybractwo Dobrej Śmierci , gdzie od prawie 500 lat odprawiana jest liturgia pasyjna w czarnych habitach z kapturami na głowach i laskami z trupimi czaszkami oraz świecami w rękach. Powagi nabożeństwu nadają słowa modlitwy wypowiadane po łacinie i po polsku, m.in. "Memento homo mori. Pamiętaj człowiecze na śmierć, a za grzechy pokutuj".

Franciszkanin ojciec Marcin Drąg opowiada o krzyżu, jego formach, symbolice i znaczeniu . Pokazujemy także robiąca ogromne wrażenie Drogę Krzyżową autorstwa młodopolskiego artysty Józefa Mehoffera.

Ojciec Marcin Drąg: Jezus umiera śmiercią złoczyńcy Jacek Skóra / RMF FM

W Wielką Sobotę reporter RMF FM odwiedzi najbardziej kolorową wieś w Polsce - małopolskie Zalipie, słynące z malowanych, przepięknie zdobionych domów. Przez cały dzień będziemy towarzyszyć mieszkańcom w ostatnich przygotowaniach do Wielkiej Nocy, sprawdzimy, co znajduje się w ich wielkanocnych koszykach, opowiemy o lokalnych tradycjach związanych ze świętami.

Sprawdzimy także, jakie wielkanocne obyczaje i obrzędy zachowały się w innych regionach Polski. Naszym kluczem będzie krajowa lista niematerialnego dziedzictwa, na której znalazły się m.in. koronkarstwo opolskie, Turki Grodziskie, bziuki czy Krzyżoki na Opolszczyźnie.

W Faktach RMF FM opowiemy także o meteorologicznych rekordach świąt Wielkiej Nocy. O tych najcieplejszych i najzimniejszych, tych ze śniegiem i z deszczem, huraganem i iście wakacyjnym słońcem. Przypomnimy chociażby początek wiosny z 1968, kiedy termometry pokazywały około 30 stopni Celsjusza.

W Wielką Niedzielę wraz z reporterem RMF FM będziemy w Guadix, gdzie odwiedzimy wystawę "The Mystery Man". Opowiemy m.in. o niezwykłej rzeźbie przedstawiającej Jezusa po tym, jak zdjęto go z krzyża... Widać na niej każdy najdrobniejszy szczegół; wszystkie rany, otwory po wbijanych gwoździach, krew we włosach czy ślady na skórze po koronie cierniowej.

Jesienią ubiegłego roku po 15 latach badań nad Całunem Turyńskim zespół hiszpańskich naukowców i artystów odtworzył trójwymiarową postać, która została owinięta tą tkaniną.

Gościem niedzielnych Faktów RMF FM będzie pan Rafał Kątny, któremu sześć lat temu przeszczepiono wątrobę. Tym samym - jak sam przyznaje - zyskał drugie życie. O śmiertelnym niebezpieczeństwie dowiedział się przypadkiem, podczas rutynowych badań. Na stół operacyjny trafił w ostatniej chwili. Dziś jest aktywny nie tylko zawodowo, ale i sportowo.

W Faktach RMF FM usłyszycie także dźwięki Wielkanocy. To nie tylko dzwony, tarabanienie czy kompanie wołoczebników. Opowiemy o pieśniach wielkanocnych i śpiewniku kościelnym ks. Jana Siedleckiego. Śpiewnik ukazuje się od 1870 roku do dziś, służył i służy wielu pokoleniom wiernych, sięgają do niego także - kompozytorzy, muzycy, wokaliści.

W Wielki Poniedziałek tradycyjnie odwiedzimy krakowski Emaus - odpust przy klasztorze Norbertanek na Zwierzyńcu. To kolorowe kramy z ludowymi zabawkami, słodyczami, sercami z piernika czy tradycyjnymi precelkami nawlekanymi na sznurek.

Wielkanoc to wiosenne święta, nie zabraknie więc tematu związanego z kwiatami. Opowiemy o tulipanach noszących imiona wielkich Polek i Polaków. Nad niektórymi odmianami specjaliści pracowali czasami kilkanaście lat.

W Wielki Piątek w specjalnym wydaniu "POPlisty Live Session" gościem Darka Maciborka będzie Edyta Bartosiewicz. W tym refleksyjnym programie pojawią się akustyczne wykonania utworów artystki i rozmowy o życiu.

W sobotę przez cały dzień pojawiać się będą w studiu RMF FM Pisklaki Szołbiznesu, czyli młodzi, zdolni obiecujący i już odnoszący sukcesy piosenkarze: Jann, Blanka, Tynsky i Stan Zapalny. Każdy z nich wystąpi na wielkanocnej scenie RMF FM i zaśpiewa specjalnie dla słuchaczy stacji.

Wieczorem Paulina Sawica zaprosi na "Korepetycje z życia". Podróżnik Tomek Michniewicz, psycholożka Katarzyna Miller, przedsiębiorca Wojciech Labiszak oraz Wojtek i Agata Sawiccy znani jako Life on Wheelz podpowiedzą, jak znaleźć przepis na dobre, spokojne życie, a Rubens wybierze piosenki z niebanalnym, znaczącym przeslaniem.

Niedzielny wieczór to pierwszy, wielki radiowy talk-show Jacka Tomkowicza. W swoim autorskim "The Tomkowicz Show" gościć będzie Piotra Kupichę i Darię.

Lany Poniedziałek upłynie pod znakiem "Romea i Julii". Znane pary, m.in. Paweł Domagała i Zuzanna Grabowska oraz Joanna Jędrzejczyk i Daniel Olbrychski przeczytają fragmenty jednego z największych dzieł Williama Szekspira. Wieczorem w "Tik Talent Show" Maciej Rybak i Paweł Jawor przedstawią najbardziej znanych polskich tik tokerów, których twórczość podbija internet.