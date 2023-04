Odwołany mecz broniącego mistrzowskiego tytułu Motoru Lublin i plandeki pokrywające pozostałe tory. Tak wygląda żużlowy krajobraz w Polsce przed startem nowego sezonu PGE Ekstraligi. Pierwsze mecze już w sobotę. Żużel będzie towarzyszył nam także w Niedzielę Wielkanocną!

Krzysztof Cegielski w rozmowie z Pawłem Pawłowskim z redakcji sportowej RMF FM Piotr Szydłowski / RMF FM

Żużlowcy Platinum Motoru Lublin wzmocnieni trzykrotnym mistrzem świata Bartoszem Zmarzlikiem będą bronić mistrzostwa Polski. Po roku przerwy do rywalizacji wracają utytułowani Rosjanie - Artiom Łaguta i Emil Sajfutdinow.

Przejście Zmarzlika ze Stali Gorzów do Motoru było bez wątpienia największym hitem transferowym w przerwie między rozgrywkami. 27-letni żużlowiec spędził w gorzowskim klubie 12 lat. Po ostatnim, bardzo udanym dla niego sezonie, postanowił zmienić otoczenie.

Nie próżnował też beniaminek ekstraligi - Cellfast Wilki Krosno, który "podebrał" Fogo Unii Leszno Australijczyka Jasona Doyle’a, a z ZOOleszcz GKM Grudziądz przyszedł Krzysztof Kasprzak.

Wilki mocno popracowały na rynku transferowym, gdy wiadomo było, że będą jeździć w PGE Ekstralidze. Swoim potencjałem i umiejętnościami negocjacyjnymi, przekonały Jasona Doyle’a do przenosin. Kolejnym bardzo mocnym nazwiskiem, które udało się ściągnąć do Krosna, jest Krzysztof Kasprzak. Dawno nie zdarzyło się tak, żeby beniaminek już na starcie sezonu nie był na straconej pozycji - uważa były żużlowiec, dziś ekspert telewizji Canal+ Krzysztof Cegielski.

Leszczyński klub stracił nie tylko Doyle’a, ale także wieloletniego kapitana - Piotra Pawlickiego. Wychowanek Fogo Unii zdecydował się dołączyć do Betardu Sparty Wrocław, która tym samym mocno wzmocniła formację seniorską. Do leszczyńskiej drużyny wrócili byli zawodnicy tego klubu Grzegorz Zengota oraz Bartosz Smektała i dołączył mistrz świata z 2012 roku Australijczyk Chris Holder.

Podobnie jak przed rokiem, do fazy play off zakwalifikuje się sześć najlepszych zespołów rundy zasadniczej. Drużyny utworzą trzy pary ćwierćfinałowe, a do kolejnego etapu awansują zwycięzcy dwumeczu oraz "lucky looser", czyli zespół, który uzyska najlepszy bilans spośród trójki przegranych.

Faza zasadnicza ekstraligi potrwa do 6 sierpnia, a mistrz kraju zostanie wyłoniony 24 września.