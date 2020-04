Żużel, skoki narciarskie, siatkówka reprezentacyjna i piłka nożna, w której trzeba dokończyć sezon – to dyscypliny, które najpilniej czekają na odmrożenie polskiego sportu. Ministerstwo planuje ostrożnie otwierać Centralne Ośrodki Sportu, kluby palą się do treningów, a na sezon reprezentacyjny czekają siatkarze. Powrót do gry po takiej przerwie, to jednak duże wyzwanie, nawet dla organizmu profesjonalnego sportowca. O odmrażaniu sportu i organizmów zawodników – z fizjoterapeutą SportsMedic, Filipem Zającem, który na co dzień pracuje z Gwardią Wrocław – rozmawiał Paweł Pawłowski.

REKLAMA