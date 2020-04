Premier spotyka się z minister sportu, oboje rozmawiają z prezesem PZPN-u. Centralne Ośrodki Sportu przechodzą niezbędne modernizacje. Związki sondują możliwości treningów. Pojawia się coraz więcej plotek dotyczących wznowienia piłkarskich rozgrywek. Światowe kolarstwo wyznacza nowy kalendarz, a Bundesliga już w piątek ma dyskutować o powrocie do gry. To oznacza, że sport na całym świecie, jak i również w Polsce, chce jak najszybciej wrócić do treningów i do gry. O tym, jak wygląda przebudzenie wśród polskich sportowców - z dyrektorem Centralnego Ośrodka Sportu Mateuszem Grzybowskim rozmawiał Paweł Pawłowski.

