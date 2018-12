​Jakub Błaszczykowski, który jest piłkarzem z największą liczbą meczów rozegranych w reprezentacji Polski, zadeklarował wczoraj powrót do Wisły Kraków - dowiedziała się Interia. Kuba koszulkę Wisły ma przywdziać już od stycznia 2019 r. Co więcej, jest gotów grać dla niej za darmo, by w ten sposób po raz kolejny pomóc klubowi!

REKLAMA