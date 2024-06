W czwartek (27.06) startuje 80. Orlen Rajd Polski. W tym roku ponownie w randze Rajdowych Mistrzostw Świata WRC. Przed rozpoczęciem ścigania na Mazurach z trzykrotnym zwycięzcą Rajdu Polski Krzysztofem Hołowczycem porozmawiał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.

Krzysztof Hołowczyc / IMAGO/FREDERIC LE FLOC H/Imago Sport and News / East News

Ponad 300 kilometrów, 19 odcinków specjalnych, 70 specjalnych stref dla kibiców i ponad kilkadziesiąt tysięcy fanów w bazie rajdu w Mikołajach oraz przy trasach. To 80. Rajd Polski w liczbach. Cenią go kibice - cenią także kierowcy: Rozmawiałem czy z Sebastianem Loebem, czy z Ogierem, czy jeszcze z czasów, kiedy Latvala tu przyjeżdżał. Wszyscy mówili, że to niesamowity rajd. W tych zielonych tunelach "zasuwasz". Prędkości takie trochę jak w Rajdzie Finalndii, czyli bardzo duże prędkości średnie - mówi w rozmowie z RMF FM Krzysztof Hołowczyc.

Dzięki temu, że 80. Orlen Rajd Polski ponownie jest jedną z rund Rajdowych Mistrzostw Świata na Mazury przyjedzie cała światowa czołówka kierowców. Główni pretendenci do zwycięstwa to: lider po 6. rundach cyklu WRC Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) oraz plasujący się na kolejnych pozycjach Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) i Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid). W kategorii WRC2 powalczą polscy kierowcy - Mikołaj Marczyk i Kajetan Kajetanowicz. Jakie mają szanse?



Wiadomo, że i Kajtuś i Miko dają radę w mistrzostwach świata. Potrafią nawet zwyciężać. Przecież Kajtuś w Challengerze (WRC2) wygrał w tamtym roku mistrzostwo świata. Trzymamy za nich kciuki i zawsze będziemy chcieli, żeby byli jak najwyżej - ocenia Krzysztof Hołowczyc.



Co roku organizatorzy przypominają fanom, którzy przy mazurskich trasach będą śledzić Rajd Polski: kibicować trzeba przede wszystkim bezpiecznie. Jak to robić? Przypomina trzykrotny zwycięzca zawodów: Przede wszystkim mamy tzw. "safety manów", "marshalli" inaczej, tych ludzi którzy decydują o tym, w którym miejscu kibic może być. Są wyznaczone strefy, są szarfy, są taśmy, które wyraźnie mówią, dokąd możemy podejść. I czasem to wygląda: "Jezu, jak daleko!". Niestety samochody rajdowe przy tych prędkościach mogą bardzo zmienić swoją trajektorię i polecieć w miejsca niewyobrażalne dla nas. Także warto (...) po prostu być w tych miejscach, na które zezwalają może nie przepisy, tylko określone uwarunkowania - podkreśla Krzysztof Hołowczyc.

80. Orlen Rajd Polski z bazą w Mikołajkach potrwa od czwartku do niedzieli (27-30 czerwca). Rajd Polski odbywa się w tym roku po raz osiemdziesiąty. Jedynie Rajd Monte Carlo może poszczyć się dłuższą historią w tej dyscyplinie. W ostatnich latach do Mikołajek zjeżdżały się załogi rywalizujące w Rajdowych Mistrzostwach Europy. Teraz, po raz siódmy w historii, polskie drogi będą areną rywalizacji kierowców i pilotów WRC.