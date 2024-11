Na 101 goli 36-letniego napastnika składa się jego dorobek w barwach Borussii Dortmund - 17, Bayernu Monachium - 69 i Barcelony - 15. Do osiągnięcia tej granicy potrzebował 125 występów.

Najczęściej - po siedem razy - wpisał się na listę strzelców w meczach z Benficą Lizbona i Crveną Zvezdą Belgrad, po sześć goli uzyskał w spotkaniach Realem Madryt i FC Salzburg, a pięciokrotnie posłał piłkę do bramki Olympiakosu Pireus, Ajaksu Amsterdam i Dinama Zagrzeb.



Lewandowski: Przed laty nie pomyślałbym, że strzelę sto goli

Po meczu Lewandowski przyznał, że przed laty nie myślał o tym, że może strzelić sto bramek w Lidze Mistrzów. Jestem bardzo zadowolony, szczęśliwy - powiedział na antenie telewizji Movistar.

Wiedzieliśmy, że musimy dziś grać na sto procent i z dużą cierpliwością. Najważniejsze jest dążenie do zwycięstwa w każdym meczu. Do końca roku będziemy się o to starać, a potem odpocząć w czasie świąt - dodał Lewandowski.

Przed nim granicę stu goli w LM osiągnęli tylko Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 140 i Argentyńczyk Lionel Messi - 129.

Dobrze jest być w tym gronie z Cristiano i Messim - cieszył się.

Z siedmioma trafieniami Lewandowski prowadzi w klasyfikacji strzelców bieżącej edycji Ligi Mistrzów.

"Lewandowski przeszedł do historii"

Pod wrażeniem osiągnięcia Lewandowskiego są hiszpańskie media.

"Lewandowski przeszedł do historii Ligi Mistrzów i osiągnął to w wieku 36 lat" - napisał portal Relevo. "Polak należy teraz do wyselekcjonowanego grona piłkarzy, którzy przekroczyli magiczną barierę 100 goli w Lidzie Mistrzów" - podkreślił z kolei madrycki dziennik "Marca".

Hiszpańskie media nie pierwszy raz podkreślają, że 36-letni napastnik z Polski przeżywa w tym sezonie drugą młodość. "’Barca’ rośnie w rytm bramek Lewandowskiego, a po przejęciu drużyny przez Hansiego Flicka jest ich wiele" - napisał portal telewizji "La Sexta".

"Ronaldo i Messi grają już poza Europą, a Lewandowski wciąż ma szansę na poprawę swojego dorobku, choć jest już weteranem" - napisała "Marca". Dziennik zauważa, że Polak nie musi się na razie obawiać, że ktoś wyprzedzi jego osiągnięcie, bo kolejni aktywni strzelcy w LM są na razie daleko w tyle.