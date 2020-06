Jest trzech chętnych na kupno bankrutującego zespołu Formuły 1 Williams, którego kierowcą w poprzednim sezonie był Robert Kubica – ujawnił włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”.

Bolid zespołu Williams / XPB / PAP/PA

Pierwszym z nich jest kanadyjski biznesmen Mikołaj Latifi, którego syn Michael zastąpił w tym roku w Williamsie Kubicę.



Latifi senior - jak donoszą włoskie media - już pożyczył zespołowi 22 mln euro i teraz będzie się starał kupić pakiet kontrolny akcji teamu.



Zdaniem dziennikarza Mario Salviniego z "La Gazzetta dello Sport" Kanadyjczyk chce się dzięki temu mocniej zaangażować w F1, tym bardziej, że już jest posiadaczem pakietu akcji McLarena.



Drugi na liście chętnych, zdaniem włoskiego dziennika, to rosyjski oligarcha Dmitrij Mazepin.



Z pochodzenia Białorusin, prezes i udziałowiec koncernu Uralchem Integrated Chemicals Company, jest zaangażowany w sport motorowy, gdyż jego syn Nikita jest kierowcą wyścigowym, który w ubiegłym roku dobrze sobie radził w azjatyckiej Formule 3.



Mazepin Jr. nie ma jeszcze superlicencji uprawniającej do startów w F1, ale można się spodziewać, że szybko ją uzyska.



Białorusin próbował już kupić akcje teamu Renault, ale Francuzi nie wyrazili na to zgody i wspomogli zespół pożyczką bankową gwarantowaną przez państwo.



Trzeci kandydat jest najmniej znany. To Chanoch Nissany, izraelski przedsiębiorca i kierowca wyścigowy, który w 2005 roku wziął udział w darmowej sesji treningowej dla ekipy Minardi.



On także ma syna, Roy Nissany jest - jak twierdzi "La Gazzetta dello Sport" - dobrze zapowiadającym się kierowcą Formuły 2. A jego ojciec "może liczyć na duże wsparcie finansowe w Izraelu", co pozwoli ewentualnie sfinansować zakup Williamsa.



Formuła 1 ma zainaugurować sezon mistrzostw świata 5 lipca w Austrii. W Europie zaplanowane jest osiem wyścigów GP w sześciu państwach. Po dwa odbędą się w Austrii i Wielkiej Brytanii na torze Silverstone.