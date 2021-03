Piłkarze Legii pokonali w Warszawie Wartę Poznań 3:2 w 21. kolejce ekstraklasy i wyprzedzają wicelidera Pogoń Szczecin o siedem punktów. Kibice stołecznego klubu, mimo koronawirusowych obostrzeń, tłumnie zgromadzili się pod stadionem. Był doping, śpiew i wybuchy petard.

Kibice Legii Warszawa dopingowali swoją drużynę przed stadionem na ulicy Łazienkowskiej w Warszawie podczas meczu 21. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy z Wartą Poznań / Leszek Szymański / PAP

Legia Warszawa - Warta Poznań 3:2 (2:1)

Bramki: 1:0 Filip Mladenovic (3), 1:1 Jan Grzesik (27), 2:1 Paweł Wszołek (30), 3:1 Filip Mladenovic (60-głową), 3:2 Mateusz Kupczak (79-karny).



Żółta kartka

Legia Warszawa: Bartosz Slisz, Filip Mladenovic.

Warta Poznań: Adam Zrelak, Aleks Ławniczak.



Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom).



Legia Warszawa: Artur Boruc - Josip Juranovic, Mateusz Wieteska, Artem Szabanow - Paweł Wszołek, Bartosz Slisz, Bartosz Kapustka, Andre Martins (55. Walerian Gwilia), Luquinhas, Filip Mladenovic - Rafael Lopes (46. Tomas Pekhart).



Warta Poznań: Adrian Lis - Jan Grzesik, Robert Ivanov, Aleks Ławniczak, Jakub Kiełb - Makana Baku, Mateusz Czyżycki (69. Mariusz Rybicki), Mateusz Kupczak, Maciej Żurawski (90. Robert Janicki) - Mateusz Kuzimski, Adam Zrelak.



Czwarte z rzędu zwycięstwo w ekstraklasie odnieśli piłkarze Legii Warszawa. W sobotnim meczu 21. kolejki pokonali na własnym stadionie Wartę Poznań 3:2.



Podopieczni trenera Czesława Michniewicza świetnie zaczęli spotkanie. Już w trzeciej minucie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego wynik otworzył Serb Filip Mladenovic. Legia miała przewagę, ale w 27. minucie niespodziewanie goście doprowadzili do remisu. Błąd popełnił bramkarz Artur Boruc, a na listę strzelców wpisał się Jan Grzesik. Prawdopodobnie obrońca Warty próbował dośrodkować, ale piłka wpadła do siatki.



Z remisu "Zieloni" cieszyli się tylko trzy minuty. Tym razem Mladenovic dośrodkował, a zamykający akcję Paweł Wszołek pokonał Adriana Lisa. Legia prowadzenie powiększyła w 60. minucie. Wówczas po skutecznej dobitce strzału Brazylijczyka Luquinhasa, rozgrywający świetne spotkanie Mladenovic cieszył się z drugiego gola. Mladenovic w tym sezonie zdobył już sześć bramek, co czyni go najskuteczniejszym obrońcą w ekstraklasie.



Ambitnie grającą Wartę stać było jedynie na zmniejszenie rozmiarów porażki. W 79. minucie Mateusz Kupczak wykorzystał rzut krany. Sędzia Piotr Lasyk podyktował go po tym, jak piłka trafiła w polu karnym w rękę Wszołka. Arbiter skorzystał w tej sytuacji z systemu VAR.



Tłumy kibiców

Choć mecz miał odbywać się bez udziału kibiców, to i tak fani Legii towarzyszyli piłkarzom przed stadionem na ulicy Łazienkowskiej w Warszawie.



/ Leszek Szymański / PAP

/ Mateusz Marek / PAP

Legia prowadzi obecnie w tabeli, a nad drugą Pogonią Szczecin ma siedem punktów przewagi. Warta zajmuje 10. miejsce.