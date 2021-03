Robert Lewandowski awansował na drugie miejsce, ex aequo z Klausem Fischerem, w klasyfikacji strzelców wszech czasów niemieckiej ekstraklasy. Piłkarz Bayernu Monachium ma 268 trafień, a ostatnie uzyskał w sobotnim meczu 25. kolejki z Werderem Brema (3:1). "Jestem dumny" - przyznał polski piłkarz w mediach społecznościowych.

Robert Lewandowski / SVEN HOPPE / PAP/EPA

Bawarczycy już do przerwy prowadzili 2:0 po golach Leona Goretzki (22.) i Serge'a Gnabry'ego (35.), ale kapitan reprezentacji Polski długo nie potrafił pokonać czeskiego bramkarza gospodarzy Jiriego Pavlenki.



Lewandowski był bliski wpisania się na listę strzelców w 54. minucie, ale po jego uderzeniu głową piłka odbiła się od słupka i wpadła wprost w ręce Czecha. Jeszcze mniej brakowało w 58. minucie, kiedy Pavlenka najpierw obronił nogą strzał Lewego, a później już rękami sparował piłkę na poprzeczkę po dobitce Polaka.



Jiri Pavlenka w akcji przeciwko Robertowi Lewandowskiemu / CARMEN JASPERSEN / POOL / PAP/EPA

Także w 66. minucie Czech popisał się efektowną interwencją po główce Lewandowskiego z niewielkiej odległości. Jednak po tym stałym fragmencie gry piłka przypadkowo trafiła pod nogi Polaka, który bez problemu posłał ją do pustej bramki.



Był to 32. gol Lewandowskiego w tym sezonie Bundesligi. Do końca pozostało jeszcze dziewięć kolejek, więc wciąż ma realną szansę na pobicie rekordu Gerda Muellera - 40 bramek ligowych w jednym sezonie (1971/72).



Lewandowski został zmieniony w 79. minucie spotkania, tuż po akcji, w której ponownie był bliski zdobycia bramki, ale Pavlenkę znów uratował słupek. Werder zmniejszył rozmiary porażki, kiedy bramkarza gości Manuela Neuera pokonał Niclas Fuellkrug.







"Jestem dumny, że udało mi się osiągnąć 268 bramek w Bundeslidze tak jak legendarnemu Klausowi Fischerowi. Zawsze chcę, aby moje cele pomagały Bayernowi zdobywać kolejne tytuły" - tak swój sukces skomentował na Twitterze sam Lewandowski.

Bayern ma 58 punktów, o pięć więcej od RB Lipsk. Wicelider zagra w niedzielę u siebie z czwartym w tabeli Eintrachtem Frankfurt - 43 pkt. Na trzecim miejscu umocnił się VfL Wolfsburg - 48. W sobotę drużyna Bartosza Białka, który wszedł na boisko w 84. minucie, pokonała u siebie zamykające tabelę Schalke 04 Gelsenkirchen 5:0. Jedną z bramek zdobył Ridle Baku, brat broniącego barw Warty Poznań Makany Baku.

Czołówka klasyfikacji strzelców wszech czasów niemieckiej ekstraklasy

W klasyfikacji wszech czasów Lewandowski zrównał się z Klausem Fischerem. Niekwestionowanym liderem jest Mueller, który zdobył 365.



(w nawiasie liczba goli z rzutów karnych):

1. Gerd Mueller 365 (51) - w 427 meczach

2. Klaus Fischer 268 (10) - 535

Robert Lewandowski* 268 (33) - 345

4. Jupp Heynckes 220 (12) - 369

5. Manfred Burgsmueller 213 (7) - 447

6. Claudio Pizarro 197 (10) - 490

7. Ulf Kirsten 182 (14) - 350

8. Stefan Kuntz 179 (30) - 449

9. Klaus Allofs 177 (10) - 424

Dieter Mueller 177 (5) - 303

* jedyny aktywny piłkarz