Robert Kubica został w ten weekend ogłoszony w Bahrajnie mistrzem świata w kategorii LMP2 samochodowych wyścigów długodystansowych. Polski zespół Inter Europol Competition osiągnął natomiast wicemistrzostwo. "Liczyło się to, żeby pokazać umiejętność ustawienia samochodu i przede wszystkim umiejętności kierowcy" - mówi Adam Wołyński, komentator Eurosportu na antenie internetowego Radia RMF24.

Bolid Roberta Kubicy, którym startował w Bahrajnie / Antonin Vincent / PAP/EPA

World Endurance Championship to turniej wyścigów długodystansowych, który w tym roku odbył się w Bahrajnie. Na starcie pojawili się m.in. byli zawodnicy Formuły 1 - Antonio Giovinazzi czy zwycięski Robert Kubica.

Klasa LMP2 ma to do siebie, że jeździły w niej samochody praktycznie takie same - komentuje Adam Wołyński w rozmowie z Piotrem Salakiem. Zwraca uwagę na to, że zawodnicy w identycznych parametrowo samochodach mieli szansę pokazania swoich prawdziwych umiejętności.

Wicemistrzostwo świata polskiego zespołu

Inter Europol Competition to drużyna z podwarszawskiego Małopola, której założycielem jest były kierowca rajdowy Wojciech Śmiechowski. W tym roku drużynę przejął jego syn Jakub Śmiechowski.

Zdaniem Adama Wołyńskiego jest to rok pełen sukcesów w kategorii wyścigów długodystansowych. Nie dość, że zostali w tym roku wicemistrzem świata, to jeszcze w czerwcu świętowaliśmy pierwsze w historii polskie zwycięstwo Inter Europolu w wyścigu 24h Le Mans - mówi komentator.

Czym jest Hypercar?

To auto, które, jak nazwa sugeruje, jest zbudowane na układzie hybrydowym, tzn. mamy silnik spalinowy i silnik elektryczny. Oczywiście to wszytko jest na paliwa syntetyczne, czyli ekologiczne - wyjaśnia Adam Wołyński. Zadaniem tego typu pojazdów jest pokonywanie dłuższych dystansów w jak najkrótszym czasie, będąc przy tym jak najszybszym.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Kubica z tytułem mistrza świata w LMP2 – komentarz Adama Wołyńskiego z Eurosport

Technologia z kategorii Hypercar ma być w przyszłości wykorzystywana w samochodach codziennego użytku. Nie będziemy samochodem drogowym jechać 300 km/h, to jest zadanie kierowców wyścigowych na torach. Natomiast wykorzystanie, przetworzenie energii oraz zużycie opon, można stopniowo przenosić do samochodów drogowych - mówi komentator.

Robert Kubica w drużynie z klasy Hypercar?

Wśród producentów, których auta dotychczas ścigały się w zawodach Hypercar, takich jak Toyota, Ferrari, Porsche czy Cadillac, niedługo znajdą się pojazdy marek BMW, Lamborghini oraz Alpine, które już teraz odnoszą sukcesy na torach w Stanach Zjednoczonych.

Robert udzielił kilku wywiadów w ciągu ostatnich dni. Mówiło się o tym, że być może pojedzie w Hertz Team JOTA. To zespół brytyjski, który korzysta z samochodów Porsche. Mieliśmy teraz w Bahrajnie fenomenalną jazdę tego zespołu - podkreśla Adam Wołyński.

Pojawiają się także doniesienia o nowo powstającej drużynie, w której mogliby się znaleźć Robert Kubica, Sebastian Vettel oraz Anthony Davidson. Taki zespół, to byłoby coś niebywałego, ale wiemy że Davidsona w nim nie będzie, Vettela też raczej nie. Zostaje Kubica i podobno jest coś mocno na rzeczy - mówi na antenie internetowego Radia RMF24 komentator Eurosportu Adam Wołyński.

