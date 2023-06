Polski zespół Inter Europol Competition z Jakubem Śmiechowskim w składzie wygrał w kategorii LMP2 tegoroczną 91. edycję 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Drugie miejsce wywalczył belgijski team WRT, którego kierowcą jest Robert Kubica. W klasyfikacji generalnej triumfował zespół Ferrari Afcorse.

24-godzinny Le Mans to najstarszy wyścig długodystansowy na świecie. Zdjęcie ilustracyjne / YOAN VALAT / PAP/EPA

W Inter Europol Competition kierowcami byli Śmiechowski, Szwajcar Fabio Scherer i Hiszpan Albert Costa. W teamie WRT obok Kubicy jechali Szwajcar Louis Deletraz oraz urodzony w Angoli Portugalczyk Rui Andrade.



W końcówce wyścigu, na 75 minut przed metą, za kierownicami usiedli Scherer i Deletraz, który zmienił Kubicę. Deletraz narzucił bardzo szybkie tempo i strata WRT wynosząca 26 sekund gdy przejmował od Polaka samochód, szybko zmalała do 10-12 s.



Na finiszu Scherer miał poważny problem, w jego samochodzie doszło do awarii radia, informacje dotyczące sytuacji na torze team mógł mu przekazywać wyłącznie przy pomocy tablic graficznych. Pomimo tego Szwajcar zachował szybkie tempo jazdy i prowadzenie utrzymał do mety.



Na podium po raz pierwszy w 100-letniej historii Le Mans stanęło dwóch Polaków, Inter Europol Competition jest również pierwszym polskim zespołem, który zwyciężył w tej prestiżowej imprezie.



24-godzinny Le Mans to najstarszy wyścig długodystansowy na świecie, którego historia sięga 1923 roku. Rywalizacja odbywa się na Circuit de la Sarthe, którego pętla wiedzie po torze zamkniętym oraz drogach publicznych. Obecnie liczy sobie ona 13 626 m, co czyni ją najdłuższą w całym kalendarzu FIA WEC.