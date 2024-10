Czesław Michniewicz nie jest już trenerem Forces Armees Royales Rabat. Marokański klub poinformował, że umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. 54-letni szkoleniowiec prowadził zespół w 13 meczach.

Czesław Michniewicz / Shutterstock

Czesław Michniewicz podpisał kontrakt z FAR Rabat w lipcu. Bilans jego trzymiesięcznej kadencji to pięć zwycięstw, trzy remisy i pięć porażek, w tym dwie ostatnie w Excellence Cup.

Decyzja o rozstaniu z Michniewiczem może być zaskoczeniem, gdyż FAR Rabat po pięciu kolejkach marokańskiej ekstraklasy z dorobkiem ośmiu punktów zajmuje czwarte miejsce i traci tylko punkt do trzech czołowych drużyn. Zespół po wodzą polskiego trenera wcześniej awansował do afrykańskiej Ligi Mistrzów, w której uczestniczy 16 klubów.

Michniewicz prowadził reprezentację Polski w 2022 roku. Biało-Czerwoni wygrali 2:0 ze Szwecją w barażach o awans na mistrzostwa świata. Polacy w fazie grupowej mundialu w Katarze zremisowali bezbramkowo z Meksykiem, wygrali 2:0 z Arabią Saudyjską i przegrali 0:2 z Argentyną. Z czterema punktami awansowali do 1/8 finału, co było najlepszym osiągnięciem od 1986 roku. Francuzi w 1/8 finału wygrali z Polską 3:1, a honorowego gola z rzutu karnego w doliczonym czasie strzelił Robert Lewandowski.

Po turnieju prezes PZPN Cezary Kulesza nie przedłużył kontraktu z Michniewiczem. Jego następcą został Portugalczyk Fernando Santos, który pracował z polską kadrą do września 2023 roku. Później zastąpił go obecny selekcjoner Michał Probierz.