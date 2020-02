Prezes Francuskiej Federacji Łyżwiarstwa Figurowego Didier Gailhaguet podał się do dymisji w związku z aferą pedofilską, ujawnioną przez brązową medalistkę mistrzostw świata z 2000 roku Sarah Abitbol.

Sarah Abitbol podczas pokazu mistrzów w Lozannie / LAURENT GILLIERON / PAP/EPA

W trosce o uspokojenie sytuacji podjąłem decyzję o dymisji - powiedział Didier Gailhaguet po nadzwyczajnym spotkaniu władz federacji w Paryżu. Stał na jej czele od 1998 roku z przerwą w latach 2004-2007.



W opublikowanej Sarah książce Abitbol oskarżyła swojego trenera Gilles'a Beyera o to, że gwałcił ją, gdy miała 15-17 lat.

Jak mam myśleć o przyszłości, gdy prześladuje mnie przeszłość? (...) Miałam 15 lat. Byłam bezbronna, a on to wykorzystał. Dziś strach nie odpuszcza. Nienawidzę chodzić do miejsc, których nie znam. Nieznane równa się zagrożeniu, boję się być sama. Prowadzenie samochodu bez kogoś u mojego boku jest niemożliwe. Latanie to tortury - cytują fragmenty książki łyżwiarki figurowej zagraniczne media - donosi portal Onet.



Przez dwa lata regularnie mówiłeś mojej matce, że tej nocy się mną zaopiekujesz i będziesz mnie szkolił... Zgwałciłeś mnie na parkingu, w szatni oraz w zakamarkach lodowiska, o których istnieniu nawet nie wiedziałam - pisze w swojej książce Abitbol.

Najwyraźniej inaczej wspominam okoliczności tamtych wydarzeń. Zdaję sobie sprawę z tego, że biorąc pod uwagę pełnione przeze mnie funkcje oraz jej wiek, te relacje były niestosowne - wyznał były trener sportsmenki w oświadczeniu dla Agence France Presse.