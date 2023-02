Jak poinformowała dziś ukraińska strona Kiyv Independent przewodniczący MKOl Thomas Bach ostrzegł władze w Kijowie po tym, jak zapowiedziały bojkot IO Paryż 2024 w razie dopuszczenia do udziału w imprezie rosyjskich i białoruskich sportowców. W liście do Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy szef MKOl skrytykował groźbę bojkotu igrzysk, twierdząc, że byłoby to "naruszenie Karty Olimpijskiej".