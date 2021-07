Blisko 250 dzieci wzięło udział w kolejnej edycji Otylia Swim Tour, która odbyła się w niedzielę w Łodzi. "Jesteśmy tu już piąty rok z rzędu, co oznacza, że Fundacja sprawdza w swoich działaniach, a zainteresowanie naszym projektem jest w dalszym ciągu bardzo duże" – mówi Otylia Jędrzejczak.

Otylia Swim Tour w Łodzi / Materiały prasowe

To trzecia tegoroczna odsłona Otylia Swim Tour, bo wcześniej trenerzy współpracujący z Fundacją odwiedzili Rybnik i Katowice.

To jest projekt dla dzieci uczących się pływać i doskonalących swoje umiejętności. Pokazujemy im, że woda może być przyjaznym miejscem, ale także to, w jaki sposób, dzięki wartościom czerpanym ze sportu, możemy być lepsi w życiu. Bo przypominam, że hasłem przewodnim jest "Zostań mistrzem życia" - dodaje najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania.

Niedzielny Otylia Swim Tour odbył się na obiektach Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej "Zatoka Sportu". Dzieci, podzielone na grupy, ćwiczyły zarówno z trenerami pływania w basenie, jak i trenerami przygotowania motorycznego. W tym czasie ich rodzice brali udział w wykładach z dietetyczką i psycholog sportową.

Dzieci i młodzież bardzo ucierpiały w trakcie pandemii. Dzieci, tak jak wszyscy, potrzebują ruchu. Nasze ciała i nasze umysły potrzebują różnorodnej stymulacji. Nie tylko tego, żeby siedzieć, ale także tego, by się mądrze ruszać - mówi psycholog Beata Mieńkowska, w przeszłości współpracująca m.in. z Otylią Jędrzejczak w czasie jej sportowej kariery.

Otylia Swim Tour w Łodzi / Materiały prasowe

Spotkanie także dla rodziców

W trakcie spotkania rodzice zadawali wiele pytań. Rodzice najczęściej pytają, szczególnie w ostatnich dwóch latach, czyli w okresie pandemii, o to, w jaki sposób mogą pomóc dziecku, by ono było radosne, wesołe i by umiało cieszyć się z tego, co daje im sport, czy nauka, choć dzisiaj jest ona zupełnie inaczej realizowana. Pytają o to, jak sobie pomóc, by mogli być jeszcze lepszymi rodzicami, ponieważ pandemia dotknęła również rodziców, którzy bardzo często pracują zdalnie z domów. Często poziom zdenerwowania, czy agresji rośnie - dodaje Mieńkowska.

W sztabie trenerów pływania w Łodzi była m.in. Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk, olimpijka i wielokrotna medalistka imprez międzynarodowych i mistrzostw Polski.

Otylia Swim Tour w Łodzi / Materiały prasowe

Cieszę się, że kolejny raz Otylia zaprosiła mnie do udziału w Otylia Swim Tour w Łodzi. Oczywiście, chętnie się zgodziłam, mimo tego że mam teraz ręce pełne roboty, bo moja rola rodzinna jeszcze się rozszerzyła. Ale dla innych dzieciaków też zawsze znajdę czas, bo kocham to i chyba nigdy mi to nie przejdzie. Gdy tylko będę miała okazję, będę chciała być wokół pływania, bo to jest całe moje życie - mówi. Uczestnicy Otylia Swim Tour otrzymali pakiety startowe ufundowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak i jej partnerów, m.in. AquaWave i HMS Fitness.

Niedzielny Otylia Swim Tour w Łodzi po raz pierwszy w historii odbył się w trakcie wakacji.

Dostawaliśmy sygnały, iż dzisiaj wiele dzieci zostaje w domach. To jest początek wakacji, więc postanowiliśmy otworzyć im nasze drzwi. Dla nas jest bardzo ważne, by chcieli aktywnie spędzać czas oraz doskonalili swoje umiejętności i powiększali wiedzę - dodaje Otylia Jędrzejczak.

Pod koniec wakacji Otylia Swim Tour zawita jeszcze do Sanoka, a jesienią wydarzenie odbędzie się także w Płocku i Zduńskiej Woli.