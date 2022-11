Sędzia Facundo Tello pokazał piłkarzom Boca Juniors i Racing Club aż 10 czerwonych kartek w meczu o Superpuchar Argentyny (Trofeo de Campeones). Siedmiu piłkarzy wyleciało z boiska po decydującym golu na 2:1, którego pod koniec dogrywki dla Racingu strzelił Carlos Jonas Alcaraz. Piłkarzom Boca nie spodobało się jego celebracja.

Facundo Tello / Noushad Thekkayil / PAP/EPA

Po dziewięćdziesięciu minutach gry był remis 1:1. Wynik dla Boca Juniors otworzył Norberto Briasco w 19. minucie, a trzy minuty później wyrównał Matias Rojas. Zwycięskiego gola dla drużyny Racing Club strzelił w 118. minucie Carlos Jonas Alcaraz, który oddał celny strzał głową.

Zdobywca gola podbiegł pod trybuny zajmowane przez kibiców Boca i zaczął okazywać ostentacyjną radość. Nie spodobało się to piłkarzom Boca, którzy podbiegli do Alcaraza i zaczęli ciągnąć go za ucho oraz rzucili w niego piłką.

Sędzia Facundo Tello, który będzie jednym z rozjemców na mistrzostwach świata w Katarze, po golu Alcaraza rozdał aż sześć bezpośrednich czerwonych kartek - cztery z nich otrzymali zawodnicy Boca, a dwie piłkarze Racingu (w tym m.in. strzelec decydującego gola). Drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną, otrzymał ponadto piłkarz Boca Frank Fabra.

Wcześniej arbiter pokazał trzy czerwone kartki - dwie bezpośrednie pod koniec regulaminowego czasu gry (po jednej dla piłkarzy obu drużyn) i jedną na skutek drugiej żółtej kartki (dla piłkarza Boca Alana Vareli) w 10. minucie dogrywki.

W sumie Tello pokazał siedem czerwonych kartek graczom Boca i trzy zawodnikom Racingu.

W Trofeo de Campeones, czyli odpowiedniku Superpucharu, Boca Juniors wystąpili jako mistrzowie Argentyny i zdobywcy krajowego Pucharu. Racing, który w tabeli ekstraklasy zajął drugie miejsce, najpierw musiał rozegrać półfinał z finalistą Pucharu Atletico Tigre (3:2 po dogrywce).